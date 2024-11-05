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“涩泽荣一的《论语与算盘》中的现代意义及新时代日中关系”主题讲座在京举行

2024年11月05日09:07 | 来源：人民网-国际频道
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活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

人民网北京11月6日电 （许文金、喻亮）11月2日，日本驻华大使馆携手留日商会在北京举办儒家思想和企业经营——“涩泽荣一的《论语与算盘》中的现代意义及新时代日中关系”主题讲座，涩泽与企业股份有限公司董事长涩泽健、国际金融论坛特约研究员李海燕受邀担任讲师，日本驻华大使金杉宪治、欧美同学会留日分会副会长兼留日商会会长房恩出席并致辞。

日本驻华大使金杉宪治致辞时表示：“日本时隔20年发行新纸币，今年将涩泽荣一先生选做肖像，可以说是最为符合当下时代需要的选择。我认为这对日本经济的过去、现在和未来都有极其重大的意义。”

涩泽健在讲座中介绍了家族先祖、实业家涩泽荣一成立超过500家企业和机构，进而被誉为“日本资本主义之父”的创业经历。他还讲述了涩泽荣一将自己的经商经验与早年接触到的儒家思想著书《论语与算盘》相结合提出“道德经济合一论”的思想历程。此外，涩泽健回顾了涩泽荣一帮助成立中日实业株式会社、支持两国商界互通、促进两国民间友好交流的历史经历。

据此前媒体报道，2024年7月3日，日本银行（央行）发行并正式启用新版纸币。这是日本纸币20年来首次改变票面设计，新版的1万日元、5000日元和1000日元纸币上的人物肖像随之“换脸”。新版1万日元纸币上的人物肖像由教育家福泽谕吉变为“日本近代经济之父”涩泽荣一，5000日元的人物肖像则用“女性教育先驱”津田梅子取代了女作家樋口一叶，1000日元纸币的人物肖像则用科学家北里柴三郎代替了生物学家野口英世。

涩泽与企业股份有限公司董事长涩泽健（右）做线上讲座。人民网 喻亮摄

(责编：贾文婷、杨牧)

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