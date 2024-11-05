新华社开罗11月4日电（记者姚兵 张健）为期5天的第12届世界城市论坛4日在埃及首都开罗开幕。这是该论坛自2002年在肯尼亚首都内罗毕举办以来，时隔20多年再次在非洲大陆举办。

11月4日，人们在埃及首都开罗参加第12届世界城市论坛开幕式。新华社记者 王东震 摄

本届论坛的主题为“一切从家开始：推进地方行动建设可持续城市和社区”，与会方将重点关注可持续发展目标的本地化，以及应对当前全球挑战所需的地方行动和倡议。据埃方介绍，来自多个国家和地区的约3700人注册参加此次论坛，其中包括70多名部长以及90多名省长和市长。

联合国秘书长古特雷斯当天在视频致辞中说，城市不仅是社会和经济发展的强大引擎，也是可持续解决方案的催化剂，地方和区域当局是解决许多问题的关键。

11月4日，在埃及首都开罗，埃及总统塞西在第12届世界城市论坛开幕式上致辞。新华社记者 王东震 摄

埃及总统塞西表示，当前城市和社区面临人口快速增长、气候变化、水资源短缺等许多前所未有的挑战，实现可持续发展、建设美好城市、改善人民生活至关重要。应对这些挑战需要国际社会齐心协力，找到创新有效的解决方案。他宣布，埃及启动“国家智慧城市战略”和“国家绿色城市化战略”，以加强国家在促进城市化方面的努力。

11月4日，在埃及首都开罗，联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫在第12届世界城市论坛开幕式上讲话。新华社记者 王东震 摄

联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫在论坛开幕式上宣布，阿塞拜疆将主办第13届世界城市论坛。

世界城市论坛是由联合国人居署举办的国际会议，每两年召开一次，议题涉及城镇经济与社会发展等当今世界城市发展面临的紧迫问题。

11月4日，人们在埃及首都开罗参加第12届世界城市论坛开幕式。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

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