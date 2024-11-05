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以色列通知联合国取消与近东救济工程处合作协议

2024年11月05日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷11月4日电（记者冯国芮 王卓伦）以色列外交部4日宣布，以方已正式通知联合国取消1967年与联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）达成的合作协议。

　　以外交部在声明中说，以色列将继续与包括联合国其他机构在内的国际伙伴合作，以确保向加沙地带平民提供人道主义援助的同时，以色列的安全不会受到威胁。以色列期待联合国对此提供支持与配合。近东救济工程处的职能将由其他国际组织取代。

　　以色列议会10月28日通过法案，禁止近东救济工程处在以色列境内运作，并禁止以色列当局与该机构合作。巴勒斯坦以及美国、英国、法国等国谴责以方这一举动，称相关法案通过将对加沙地带等地区的人道主义援助工作带来灾难性后果。

　　近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，该机构在向加沙地带民众提供人道主义援助方面发挥了关键作用。

　　以色列一直称近东救济工程处在加沙地带的工作人员中有人与恐怖组织有联系。今年4月22日，联合国一个独立小组发布一份最终调查报告，指出以色列尚未提供证据证明近东救济工程处工作人员与恐怖组织有牵连。

(责编：刘叶婷、崔越)

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