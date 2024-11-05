新华社乌兰巴托11月4日电（记者阿斯钢 苏力雅）由中国内蒙古自治区人民政府新闻办、中国驻蒙古国大使馆、蒙古国文化体育旅游和青年部共同主办的“感知中国”·内蒙古文化周系列活动4日晚在蒙古国首都乌兰巴托拉开帷幕。

中国内蒙古自治区人民政府新闻办主任江新辉，中国驻蒙古国大使馆临时代办、公使衔参赞张木星，蒙古国文化体育旅游和青年部国务秘书达瓦扎尔格勒等中蒙两国官员及各方代表等数百人出席开幕式。

江新辉表示，中国内蒙古自治区充分发挥地理相邻、人文相亲等方面的独特优势，在中蒙两国经贸往来、文化交流、医疗卫生、生态环境等各领域合作中发挥着重要桥梁作用。“感知中国”·内蒙古文化周活动已在蒙古国连续多年成功举办并让蒙古国朋友进一步感知中国、了解内蒙古，在活动中也深深地感受到蒙古国民众的真诚与友善。

达瓦扎尔格勒表示，希望通过这一系列活动进一步加强蒙中两国文化关系，促进跨境旅游。

据介绍，本次活动将持续到7日，包括少林武术专场演出、优秀视听作品交流展播、电视剧赠播、中国电影周、蒙医义诊等活动。开幕当晚，《武魂》少林武术专场演出在乌兰巴托上演。30多名功夫表演者轮番登台，表演了少林集体镇山棍、硬气功、少林十八般兵器、八段锦、少林三醉等节目，充分展示中华传统武术的文化魅力。

“感知中国”是国务院新闻办公室创设的品牌活动，是国外公众在本国直接了解中国、感受中国、体验中国的一个重要平台。

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