新华社仰光11月4日电（记者张东强 黎广滔）缅甸旅游和饭店业培训班开幕式暨中国旅游市场研讨会4日在仰光举行。中缅两国有关部门、企业及缅甸旅游业界代表参加活动。

缅甸饭店和旅游部部长岱岱楷在活动上致辞，感谢中方对缅旅游业发展的支持，表示相信此次培训活动将有助于提升缅甸旅游服务水准。

缅甸旅游联合会主席仰温表示，中国是缅甸最重要的旅游客源国之一，此次活动的一个重要议题就是探讨如何开拓中国旅游客源市场。

中国驻缅甸大使馆参赞李千国在活动上介绍了中国旅游业发展现状，分享了旅游目的地开发与推广经验。中国国际航空股份有限公司代表推介了本公司国际运力和中缅航线产品。

此次培训班由缅甸饭店和旅游部主办、中国乡村发展基金会协办，将持续20天，涵盖导游、旅行社及饭店业等多方面培训内容，来自缅甸多地的240多名学员分批次参加培训和交流。

据了解，近年来，中缅组织了旅游人力资源开发培训、烘焙和糕点制作培训、文化遗产地旅游可持续发展研讨会、双语导游手册编写等合作项目。

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