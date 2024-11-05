新华社北京11月4日电 国际科研机构“世界天气归因联盟”发布的一项新研究显示，2004年以来全球最严重的10次气象灾害都与全球变暖存在关联，这凸显了针对全球最脆弱人群制定气候适应政策的必要性。

据“世界天气归因联盟”近日发布的新闻公报，这项新研究显示，自2004年以来最严重的10次天气灾害包括3次热带气旋、4次热浪、2次洪水和1次干旱，总共造成至少57万人死亡。

全球官方记录中最致命的单一气象灾害事件是2011年发生在索马里的干旱，造成至少25.8万人死亡。新研究显示全球变暖加剧了干旱，降雨模式被打乱，气温升高，这使得土壤中水分蒸发增加。

2008年，“纳尔吉斯”强热带气旋重创缅甸南部，造成超过13.8万人死亡。新研究发现，全球变暖使气旋的风速增加了18%，而较高的海洋温度又增加了气旋带来的降雨量。

2023年发生在欧洲的热浪导致超过3.7万人死亡。新研究显示，如果没有全球变暖，西地中海一些区域性气温峰值不可能出现；而由于全球变暖，南欧出现一些区域性气温峰值的可能性增加了1000倍。

“世界天气归因联盟”联合创始人弗里德丽克·奥托在公报中说，日益增多的归因研究已帮助许多人认识到气候变化给人类生活带来的危险，但“将知识转化为足够大规模的行动尚未奏效”。

“世界天气归因联盟”是致力于研究气候变化对极端天气潜在影响的国际合作机构，其研究团队包括英国帝国理工学院、荷兰皇家气象研究所、国际红十字与红新月运动气候中心等机构的研究人员。

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