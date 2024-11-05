新华网北京11月4日电（记者彭纯、许晓青、常博深）日本贸易振兴机构（JETRO）是参展中国国际进口博览会的“全勤生”。 JETRO上海代表处电子商务 市场开拓部高级经理徐晓蕾在接受新华网记者采访时表示，随着中国对外开放的不断推进，中国巨大的消费市场对海外企业来说蕴藏着无限商机。

徐晓蕾介绍，作为进博会“全勤生”，为了使中国消费者通过进博会感受日本商品和服务的魅力，JETRO每年都会根据中国市场的需求和流行趋势，精心设计不同的主题。今年以“与宠物一起生活”为主题，组织了来自54家日本机构和企业的850种展品集中亮相，涵盖食品、用品、医疗、服务以及IP合作商品等与宠物相关的品类产品。

11月4日，JETRO在第七届进博会消费品展区设立的“JAPAN MALL”展台。新华网 常博深摄

据《2023-2024年中国宠物行业白皮书（消费报告）》数据显示，2023年我国城镇宠物消费市场规模达2793亿元，预计在2026年达到3613亿元。各方数据显示，随着相关产业快速发展以及消费理念升级，“宠物经济”呈现出巨大发展潜力。JETRO将在第七届进博会期间，聚焦宠物市场发展的新趋势，为中国宠物市场带来日本特有的商品和服务，向中国消费者传递将宠物作为家庭成员的新型生活理念。

11月4日，JETRO在第七届进博会消费品展区设立的“JAPAN MALL”展台内部。新华网 常博深摄

往届进博会日企不断推陈出新，推出了“滚轮牙刷”、“獭祭”面膜等“明星产品”。徐晓蕾介绍，本届进博会JETRO展台的一大亮点则是为宠物猫和宠物狗提供健康管理服务的“Buddy Cloud”，这项服务通过专用APP对宠物的尿液、唾液、血液检查的结果进行比对分析，可以发现宠物的早期健康不良等问题。

11月4日，JETRO在第七届进博会消费品展区设立的“JAPAN MALL”展台。新华网 常博深摄

据介绍，针对中国出入境游市场呈现出的蓬勃发展态势，JETRO将与携程合作，向访日中国游客介绍日本各地，尤其是具有地方特色的商品，促进文旅消费。JETRO展台还将举行2025日本大阪 关西世博会宣传推介活动，届时世博会吉祥物“脉脉”将一同亮相。

11月4日，JETRO在第七届进博会消费品展区设立的“JAPAN MALL”展台内部。新华网 常博深摄

JETRO一直支持日本的中小企业开拓海外市场，根据企业的不同需求提供帮助。徐晓蕾说：“到目前为止，JETRO支持的企业中，既有与当地代理商成功签约、面向中国市场稳定供货的企业，也有通过跨境电商测试消费者接受度和商品市场适用性的企业。这些企业在各个领域能够取得成功，与中国良好的营商环境和完善的政策体系密不可分。”

(责编：刘叶婷、崔越)