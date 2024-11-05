本报记者 高 乔

4月25日，在斯里兰卡科伦坡，昆明医科大学第一附属医院医生钟华（右）为患者进行术后复查。

新华社记者 陈冬书摄

2024“鼓岭缘”中美青年交流周期间，北京大学燕京学堂研一的美国学生葛逸思在为种植的友谊树写上寄语。

新华社记者 林善传摄

今年是中国人民对外友好协会（简称“全国对外友协”）成立70周年。自成立以来，全国对外友协在发展中外人民友谊、促进国际务实合作等方面发挥独特作用。

日前，来自近100个国家的300多位国际友人来到北京参加中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动。活动期间，国际友人在中国留下许多暖心瞬间和感人画面。全国对外友协促进中外友好交流合作、搭建中外民心相通桥梁的故事还在五洲四海继续书写。

展现人民友谊的强大力量

北京城市副中心通州，古老的大运河碧波荡漾，河岸边运河商务区高楼林立。在北京城市图书馆，以16米玻璃幕墙为衣、144根银杏造型立柱为梁的现代建筑设计，引发国际友人连连赞叹。

“这座图书馆的建筑样式令人赞叹。这已经是我第十次中国行了，但这是我第一次看到北京城市副中心进行了如此格局庞大的城市规划，并且新增了这么多文化地标。”美中人民友好协会前主席罗伯特·森伯恩感叹。

参访中，应邀来华出席中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动的外国前政要、王室成员、国际友好组织负责人以及国际友人代表在北京城市副中心和河北雄安新区，亲身感受着中国城市规划建设的发展脉动。

作为中国从事民间外交的全国性人民团体，全国对外友协70年来积极发挥民间外交主渠道作用，开展了大量卓有成效的工作。举办美食节、龙舟赛、夏令营、大联欢等接地气的民间交流活动，通过音乐、舞蹈、戏剧、杂技等丰富多彩的艺术形式传播中华文化，同150多个国家的400多个组织和机构建立友好交流合作关系，建立起跨越五大洲的“朋友圈”和“伙伴网”……全国对外友协的发展历程充分展现出人民友谊在促进世界和平与发展中的重要作用、民间外交在国家总体外交中的重要地位。

“从新中国成立初期，发挥‘民间先行、以民促官’的独特作用，书写‘乒乓外交’‘芭蕾外交’佳话；到改革开放后，把握和平与发展的时代主题，大力推动中外人员往来和国际交流合作；再到新时代以来，广泛开展全方位、多层次、宽领域、立体式的民间对外交往，助力构建人类命运共同体，全国对外友协积极发挥民间外交主渠道作用，始终坚持为促进世界和平与发展而不懈奋斗。”中国人民对外友好协会党组书记、会长杨万明说。

中外友好往来的生动写照

在上海市长宁区愚园路1315弄4号，一幢三层的西式楼房里，保留着近一个世纪前楼房会客厅、餐厅、花园、汽车库等格局。陈列的小型便携电子管收发报机、二战绑腿电键、桌面两用电键及军用电台耳机等“老物件”静静讲述着小院尘封的故事——这里是新西兰国际友人路易·艾黎的故居。作为著名作家、教育家和社会活动家，路易·艾黎将毕生献给了中国民族独立和国家建设事业，为中国和新西兰架起了一座友谊之桥。

回顾中国近现代历史，像路易·艾黎这样积极投身中外友好事业的国际友人还有许多。回首来时路，中国取得的各方面成就都离不开世界各国人民的支持。一大批国际友人不远万里来到中国，同中国人民风雨同舟、同甘共苦、共同奋斗，为数众多的外国企业、机构、个人积极参与中国社会主义现代化建设，不仅实现了各方互利共赢，也为促进中外友好交流合作作出重要贡献。

美国“鼓岭之友”召集人穆言灵回中国福州参加“鼓岭缘”中美民间友好论坛，她说：“鼓岭的历史告诉我们，来自不同国家、文化背景的人们，虽然存在差异，但可以携手建立友谊，并代代相传。”泰国前国会主席颇钦表示：“作为一个国家，中国摆脱了贫困，中国的快速发展为许多发展中国家点亮了希望的灯塔。”西班牙“知华讲堂”名誉主席马塞洛·穆尼奥斯从1978年开始，到访中国百余次，他说：“这里日新月异的进步就让我惊讶不已，也促使我深入地研究中国，并为之奋笔疾书。迄今为止，我已出版了4本关于中国的著作，并在各大媒体发表文章，向西方介绍一个不断进步的真实中国。”

自成立以来，全国对外友协以增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展为工作宗旨，致力于开展中外民间友好交往，组织人员互访，举办纪念庆典，倡议和主办研讨会、洽谈会、论坛等交流活动，增进与各国人民之间的相互了解，建立信任，发展友谊；不断推动国际合作，建立交流机制，搭建合作平台，促进中外双方在经济、科技、人才等多领域的务实合作，为实现互利共赢、共同发展创造有利条件；组织开展中外民间文化交流活动，推动中华文化走出去，促进中外文明交流互鉴。一代又一代国际友人对中国的深厚感情和真实评价，是中外友好往来的生动写照。

拉近中外民众心灵距离

“我来自哈萨克斯坦，中文名叫爱民。2018年，怀着对中国文化的好奇与向往，我来到中国，开启了一段充满发现与收获的旅程。过去6年间，我到过中国45个城市。每段旅途都带给我新的感悟，留下无数美好的记忆……每一次旅行都是一次心灵的洗礼，让我学会接纳与欣赏世界和人类文明的丰富多元。”华东师范大学哈萨克斯坦籍留学生托米里斯·叶尔希贝克在人民日报社与中国人民对外友好协会联合举办的“我和中国的故事”征文活动中，记录下自己在中国所见所感的真实体验。

近日，来自中国、欧洲和非洲近200名各界代表齐聚由中国人民对外友好协会和中国欧盟协会共同主办的第二届中欧非绿色能源发展论坛，共话中欧非新能源合作。今年夏天，来自美国7个州共14所中学约190名师生代表组成的美国青少年“青春同行”交流团在中国北京、河北、福建、浙江多地留下欢声笑语。3月至5月，全国对外友协与日本民主音乐协会共同主办中国杂技团日本巡演在日本32个城市演出50余场，场场爆满……

在全国对外友协组织开展的各类中外民间文化交流活动中，中外民众的心灵距离悄然拉近，友谊的种子已在各国人民心中生根发芽、开花结果。新形势下，民间外交作为增进人民友谊、促进国家关系发展的基础性工作和推进文明交流互鉴最深厚的力量，作用更加重要、地位更加凸显、舞台更加广阔。

“我们将秉持友好初心、团结民间力量，共同搭建更多民间交往的桥梁、务实合作的桥梁、人文交流的桥梁、青少年友好的桥梁，促进中外人民互融互通、相知相亲。期待并欢迎更多国际有识之士积极投身人民友好这项伟大事业，以友为桥、以心相交，共同为我们的子孙后代建设一个更加美好的世界。”杨万明说。

(责编：岳弘彬、牛镛)