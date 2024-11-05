彭 城

金秋十月，世界各国友好人士来华出席中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动。回首过往，一大批国际友人不远万里来到中国，同中国人民风雨同舟、同甘共苦、共同奋斗，为数众多的外国企业、机构、个人积极参与中国社会主义现代化建设，不仅实现了各方互利共赢，也为促进中外友好交流合作作出重要贡献。展望未来，中国愿同各国朋友加强友好交流，发挥民间外交独特作用，携手构建人类命运共同体。

不久前，人民日报社与中国人民对外友好协会联合举办“我和中国的故事”征文活动，该栏目刊载的第一篇投稿，写的就是美国飞虎队老兵与中国朋友的深厚情谊。一位冀中平原游击队老战士向回访中国的美国飞虎队老兵展示当年与飞虎队队员的合影，并讲述了中国老百姓保护飞虎队飞行员的感人往事。无论过去还是现在，中国铭记外国友人作出的重要贡献和他们同中国人民的真挚友谊，并以真情和行动帮助朋友，浇灌友谊。

朋友珍视友谊，世界需要和平。“友谊可是件大事，一个友谊的世界才可能是和平的世界。”“友谊的核心是理解、尊重与信任，友谊能给世界带来和平。”外国朋友对于友谊的这些理解与中国朋友所追求和奋斗的事业，诠释着共同的意义——人民友好是国际关系行稳致远的基础，是促进世界和平和发展的不竭动力，是实现合作共赢的基本前提。

以友为桥、以心相交。中国正创造各种机会让世界各地的人们在这里交朋友。了解彼此的关键，就是常来常往，让更多人来到中国，感受中国，这是成为朋友的最好方式。无论是同窗好友，还是合作伙伴，无论是世代传承，还是初次见面，无论是工作相交，还是生活相遇，延续、开启、珍视每一段友谊，才能搭建起更多民间交往的桥梁、务实合作的桥梁、人文交流的桥梁、青少年友好的桥梁。期待人民友好的涓涓细流，不断汇聚起促进世界和平和发展、推动构建人类命运共同体的磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)