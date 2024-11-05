2023年7月4日，2023中阿青年友好大使项目代表在居庸关长城合影留念。

2023年11月1日，美国飞虎队老兵参观重庆史迪威博物馆。

2024年5月28日，日本青年代表团在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心体验中国传统文化。

2024年6月24日，中美青年在福州鼓岭共同种下“中美青年友谊林”。

2024年10月12日，外国友人参访雄安新区启动区综合服务中心。

以上图片均为中国人民对外友好协会提供

国之交在于民相亲。任何一项伟大事业要成功都必须从人民中找到根基、从人民中集聚力量、由人民来共同完成。正是人民友好的涓涓细流，汇聚起了促进世界和平和发展、推动构建人类命运共同体的磅礴力量。

日前，在中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念大会召开之际，多位中国人民的好朋友、老朋友不远万里而来。他们在接受本报记者采访时表示，期待同中方继续加强各领域友好交流合作，让人民友谊代代相传。

“为建立长久友谊凝聚力量”

——访泰国前国会主席、泰中文化经济协会会长颇钦·蓬拉军

本报记者 章念生

“民间外交的重要性毋庸置疑！”应中国人民对外友好协会邀请，泰国前国会主席、前副总理、泰中文化经济协会会长颇钦·蓬拉军于10月9日至13日访华，参加中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动，并作为代表之一在会上发言。在接受本报记者专访时，他特别强调了民间外交的重要意义。

颇钦认为，在和平外交政策指导下，中国与世界各国的关系蓬勃发展。中国人民对外友好协会在促进民间外交方面功不可没，中国人民团体所发挥的作用值得赞赏。“民间交往轻松自由，更容易贴心靠近。中国人民对外友好协会是一个很好的平台，我们可以通过这个平台和中国朋友畅想彼此合作的美好未来。”

“每访华一次，对中国就多一份热爱。”颇钦迄今已访华80多次，足迹遍布中国多地。颇钦说，他之所以热爱中国、对中国充满敬意，是因为勤劳的中国人民做事专注、乐于为国家发展作出自己的贡献。“得益于一系列富有远见的政策，中国有数亿人摆脱了贫困，不仅已成为全球创新、贸易和外交的领导者，还始终致力于推动世界和平、加强国际合作。”颇钦表示，中国快速发展为许多发展中国家点亮了希望的灯塔。

在颇钦看来，世界上还有很多人忍饥挨饿、食不果腹，在战乱地区尤其如此。人类只有一个地球，大家休戚相关，需要互相帮助。“我们需要照顾好自己、家人，还应为建立良好的国际体系而努力。构建人类命运共同体理念正是中国为将世界更加紧密地连接起来，为增进各国人民共同福祉提供的宝贵方案。”

颇钦表示，作为近邻和伙伴，泰国见证了中国的变革与发展，从中国的开放与前瞻性战略中获益。共建“一带一路”为泰国发展创造了新的机遇，助推国家经济增长，并使之与世界更加紧密相连。泰国与中国像兄弟一般肩并肩，坚定不移地推动世界走向和平与进步。

“泰中一家亲，亲戚越走越亲！”颇钦指出，随着泰中两国互免签证等政策的实施，两国民众往来更加便捷。泰国民众希望了解中国的文化、美食、历史古迹，中国游客到泰国可以感受当地特色文化。特别是多年来，通过一系列青年交流项目，成千上万的学生有机会在彼此的国家学习，建立了跨越国界的友谊。“这为两国未来进一步增进理解、加强合作奠定了坚实的基础。”

颇钦说，泰中友好源远流长，相信未来两国合作将取得更多共赢成果。他所在的机构也将进一步聚焦贸易、文化、艺术和青年交流等重要领域，为拉近两国人民之间的距离、加深相互理解和创造合作机会作出更多贡献。“我们要向世界展示，民间外交不仅仅是一种理念，更是将国家连接在一起，为促进相互尊重、为建立长久友谊凝聚力量。”

“在交流中领略友谊与尊重”

——访美国“鼓岭之友”召集人穆言灵

本报记者 陈尚文

“要在人们的心中播下友谊的种子，之后才能开花结果。”在来华参加中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动之际，美国“鼓岭之友”召集人穆言灵在接受本报记者专访时如是说。在她的娓娓道来中，一段段尘封于福建鼓岭千年柳杉和欧美式老房子中的友好记忆重新鲜活起来。

早在20世纪40年代，穆言灵的公父穆蔼仁曾远渡重洋来到当时设在南平洋口镇的福州英华学校教书。二战时期，他又作为美国飞虎队中尉，重返福建支援中国抗战，在并肩战斗中与中国人民结下了深厚友谊。抗战胜利后，穆蔼仁回国完成学业、成家，但他始终心系中国，于1947年获得在福建协和大学任教的机会，携家人再度回到福州。每逢夏天，鼓山之北，清凉宜人的鼓岭，承载了这一家人美好恬静的生活，也见证了中美人民友好交往的故事。

在鼓岭山居生活博物馆门前，伫立着一座女挑夫雕塑，挑筐中有一个裹在襁褓里的男婴。穆言灵说，她的丈夫就是男婴的原型，当时几个月大的穆彼得就这样被“挑”上了鼓岭。2015年，穆彼得和穆言灵夫妇遵嘱将穆蔼仁部分骨灰带回福州，撒入闽江。彼时，穆言灵第一次登上鼓岭，自此开启了一段新的鼓岭情缘。

穆言灵和丈夫一同创办“鼓岭之友”网站，奔走在美国东西海岸间，积极联络外侨后裔。福益华医生留下了“我热爱中国人民”的遗言，103岁老人林恩·柏龄在临终前通过视频连线“重回”挂念了87年之久的鼓岭……抢救性地记录和传承关于鼓岭的友好交流印记，穆言灵以为己任。她与华东理工大学副教授林轶南等中国朋友合作，勘测老建筑旧址，收集与鼓岭故事相关的口述资料和文字、图片、实物等珍贵资料，并将其进行数字化归档。“从历史到现在，鼓岭情缘代代相传。在美中人民一同生活和工作的过程中，大家彼此间充满了理解和尊重，爱与友谊如此深刻。”穆言灵说。

“这些年来，我已经数不清多少次来到这里。一次次对鼓岭历史文化的探寻虽然艰辛，但我们却收获了诸多无价的宝物。”穆言灵表示，从“鼓岭缘”中美民间友好论坛到2024年“鼓岭缘”中美青年交流周等，中国举办了很多重温鼓岭故事、传承鼓岭情缘的活动，搭建了很多增进交流、加深友谊的平台，这些友谊之举都让她内心充满感激。

大会期间，穆言灵再次讲起了鼓岭的故事。她坦言，鼓岭的故事证明，即便来自不同国家、制度、文化背景，人们仍可以建立起深厚友谊，并将之代代传承。“如果我们成为朋友，交流和理解也就增多了。如果彼此间多了更多理解和信任，友谊也就进一步加深了。”

穆言灵说，今年是新中国成立75周年，她对中国各领域取得的快速发展感到由衷的高兴。“希望更多美国人民特别是青年人能够到中国去，在行走中感知真实的中国，在交流中领略友谊与尊重。”未来，她将继续努力把鼓岭故事延续下去，因为友谊无比珍贵。

“携手奔赴现代化新征程”

——访坦桑尼亚前总理、坦中友好协会副会长米增戈·平达

本报记者 崔 琦

“民间外交是增进人民友谊、促进国家关系发展的基础性工作。”坦桑尼亚前总理、革命党中央委员、坦中友好协会副会长米增戈·平达在接受本报记者专访时表示，中国始终秉持开放包容原则同世界各国加强友好交流，共同为子孙后代建设一个更加美好的世界。

在中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念大会上，平达作为代表之一发言。从事民间外交工作多年，他深刻感受到人民友好在国际关系行稳致远、促进世界和平和发展、实现合作共赢等方面发挥的重要作用。“我很高兴能有机会与世界各国对华友好组织负责人等齐聚一堂，探讨我们共同的愿景、挑战和解决方案，携手开创人类社会更加和平、繁荣的未来。”

平达曾多次访问中国，对中国快速发展印象深刻。此次参会之余，平达走访了北京城市副中心和河北雄安新区，实地了解感受中国高质量发展的城市新样板。“景色优美，规划良好，充满活力……”在平达看来，从一纸蓝图到构建智慧城市新典范，这离不开中国人民的智慧与努力，展现了中国式现代化的生动图景，更为促进地区协同发展、解决城市问题提供了中国方案。

平达表示，新中国成立75年来，中国坚持以人民为中心的发展思想，成功使数亿人摆脱贫困，在经济发展、基础设施、科技创新等各领域取得了巨大成就，正向世界领先的工业和科技强国迈进。“这些里程碑式的发展成果离不开中国共产党坚定而富有远见的领导，以及中国人民的齐心协力和勤劳智慧。中国走出了一条适合本国国情的发展道路，对世界其他国家具有重要借鉴意义。”

平达称，今年是坦桑尼亚同中国建交60周年，中国已连续8年保持坦桑尼亚最大贸易伙伴国地位，是坦桑尼亚第一大外资来源国和第一大工程承包方。2022年11月，双方关系提升为全面战略合作伙伴关系。“坦中两国始终保持并传承兄弟般的友谊，将双边合作推向新高度，有助于共同构建人类命运共同体。”平达说。

“近年来，在共建‘一带一路’倡议框架下，坦中两国不断深化合作、持续造福人民。”平达表示，20世纪70年代建成的坦赞铁路已成为坦中、非中人民亲善、友谊和团结的象征；中企承建的坦桑尼亚国家ICT宽带骨干网项目，帮助坦大部分医院和教育机构接入互联网，让偏远农村地区也能享受到现代通信的便利性。“我期待两国取得更多合作成果，携手为更多人民的福祉而努力。”

平达表示，2024年中非合作论坛北京峰会成功举行，中方提出中非携手推进“六个现代化”、宣布开展十大伙伴行动，涵盖了卫生、教育、基础设施建设等诸多领域，展现了中国对非合作始终坚持平等相待，致力于同非洲一道推进现代化建设。“非洲国家希望继续同中国深化各领域务实合作与人文交流，携手奔赴现代化新征程，开启非中友好合作新篇章。”

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)