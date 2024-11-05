新华社开罗11月3日电 （记者张猛）喀土穆消息：苏丹财政和经济规划部长贾布里勒·易卜拉欣3日宣布，世界银行已同意拨款3.54亿美元帮助苏丹实施多个应急项目。

易卜拉欣当天在苏丹东部城市苏丹港举行的新闻发布会上说，这笔资金是世界银行提供的赠款，将在2025年6月之前拨付给与苏丹政府协作的联合国机构。其中，1.3亿美元用于粮食供应，1亿美元用于应对社会突发状况，8200万美元用于缓解卫生灾难，4200万美元用于教育应急计划。

易卜拉欣说，苏丹武装冲突仍在持续，给经济造成的损失难以估计。他呼吁各捐助方切实兑现承诺，以解苏丹燃眉之急。

10月下旬，易卜拉欣前往美国华盛顿参加国际货币基金组织和世界银行2024年年会，寻求资金援助。易卜拉欣与世行官员在年会期间举行会晤，双方达成上述约定。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突使苏丹经济遭受重创。国际货币基金组织上月发布报告预测，2024年苏丹国内生产总值将大幅萎缩20.3%。

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 14 版）

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