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回答时代之问的中国方案（大使随笔·推动构建人类命运共同体）

何 炜
2024年11月05日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，世界进入新的动荡变革期，衡量经济社会发展水平的人类发展指数出现下降，全球极端贫困率20年来首次上升，人类又一次站在历史的十字路口。习近平主席提出构建人类命运共同体理念，为回答“世界怎么了、我们怎么办”这一时代之问贡献了中国方案。

　　构建人类命运共同体传承“天下为公”的道义情怀，以推动共商共建共享的全球治理为实现路径，以推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系为基本支撑。构建人类命运共同体强调世界各国一律平等，一国安全不能建立在别国不安全之上，合作安全、集体安全、共同安全才是解决问题的正确选择，为生活在同一地球村的世界各国系上了“安全带”。

　　构建人类命运共同体融汇“和衷共济”的精神内涵，尊重各国人民自主选择发展道路的权利，不是以一种制度代替另一种制度，以一种文明代替另一种文明，而是不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家在国际事务中利益共生、权利共享、责任共担，以践行全人类共同价值为普遍遵循，为生活在同一地球村的世界各国画出了“同心圆”。

　　构建人类命运共同体树立“立己达人”的鲜明取向，揭示构筑“小院高墙”、强推“脱钩断链”的做法走不远，更行不通。搞保护主义如同把自己关入黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。中方倡导普惠包容的经济全球化，主张各国通力合作破解全球性发展难题，让发展成果更多更公平地惠及各国人民，为生活在同一地球村的世界各国加装了“提速器”。

　　循大道，至万里。时至今日，构建人类命运共同体这一蕴含中华优秀传统文化基因、彰显中国共产党人世界情怀、汇聚国际社会普遍期待的重要理念日益深入人心。从高质量共建“一带一路”的生动实践，到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的具体实施，再到构建双边和地区层面命运共同体的稳步推进，无不昭示着这一理念的思想伟力和光明前景，将推动各国携手建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

　　中越是山水相连的社会主义邻邦，在两党两国最高领导人战略引领下，双方已成为具有战略意义的命运共同体，两党两国关系迈上新高度。中越都坚持共产党领导和社会主义制度，同有为人民谋幸福的使命担当、为人类谋进步的远大抱负。回望历史，双方并肩走过争取国家独立和民族解放事业的峥嵘岁月，携手探索出一条符合自身国情的发展道路。展望未来，中越将携手做改革道路上的同行者、现代化道路上的好伙伴，走在深化高水平互利合作的前列、维护国际公平正义的前列、推动人类进步事业的前列，携手构建具有战略意义的中越命运共同体，不断赋予两党两国关系新的时代内涵。

　　（作者为中国驻越南大使）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月05日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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