本报记者 宦 翔 孟祥麟 龚 鸣

11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会在上海举行。作为全球首个以进口为主题的国家级博览会，进博会“朋友圈”越来越大，国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用不断增强。接受本报记者采访的国际人士纷纷表示，进博会不断升级扩容，已成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品，为深化互利合作、实现共同发展创造宝贵机遇，为共促普惠包容的经济全球化注入重要动力。

“彰显了中国与世界共享中国大市场机遇的坚定决心”

本届进博会，企业展继续保持36万多平方米的超大规模，共有129个国家和地区的3496家展商参加，国别（地区）数和企业数均超上届；参展世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高；186家企业和机构成为7届“全勤生”。

“进博会不仅促进了中国市场的进一步开放，也为全球多领域合作创造了更多机会。”法国赛诺菲集团首席执行官韩保罗介绍，今年赛诺菲将在法国国家馆和医疗器械及医药保健展区同时亮相。“公司扎根中国40余年，中国是我们最主要的市场之一。我们十分赞赏中国市场的创新规模与速度，期待继续助力中国医疗卫生事业发展，惠及更多民众。”

日本花王集团连续7届参展，多款在进博会上首发首展的产品落地中国市场。“进博会已成为花王集团联通中国市场的重要纽带。”花王（中国）投资有限公司董事长竹安将表示，“进博会的举办，彰显了中国与世界共享中国大市场机遇的坚定决心。期待继续借助进博会的开放平台，不断扩大‘朋友圈’。”

“进博会对各国企业的强大吸引力，让我们深切感受到中国经济的强劲脉搏，以及中国持续深化高水平对外开放的决心。”资生堂中国区总裁兼首席执行官梅津利信表示，资生堂将继续坚定投资中国市场，将在本届进博会上推出更多新品。

“与中国同行，就是与未来和机遇同行。”宜家中国区总裁兼首席可持续发展官庞安泽表示，中国市场以其庞大的规模、创新的活力和优越的商业环境，为众多跨国企业在华发展提供了坚实支撑。

“进博会就像一扇窗，让世界看到中国进一步向全球开放市场的决心。进博会也像一座桥，为国际创新先进技术和产品搭建交流合作平台。”新加坡立时集团首席执行官黄守金说，“今年进博会参展企业数量再创新高。作为首展商，我们对‘进博效应’充满期待，愿与各方携手合作共赢，共享中国机遇、全球机遇。”

“为促进各方创新创造搭建了重要平台”

今年进博会，企业展的创新孵化专区实现规模和质量双提升，首次聚焦数字经济、绿色低碳、生命科学、制造技术四大赛道进行策展。同时，将有一批代表新质生产力发展方向的展品首发首展，涵盖高端装备、新材料、海洋工程装备、生物技术、先进农业技术等诸多科技前沿领域。

“今年是蔡司加入进博会大家庭的第七年，也是深耕中国市场的第六十七年。参加进博会，对蔡司而言是一场重要的共赢未来之约。”蔡司大中华区总裁兼首席执行官福斯特介绍，蔡司此次带来了医疗技术、光学消费品、工业质量与研究等一系列创新解决方案。“中国市场的潜力、供应链整合度以及研发创新能力正源源不断释放磁吸效应。”

飞利浦此次参展的新产品涉及超声、影像引导介入治疗、健康个护等方面，其中多款是亚洲或中国首发首展。飞利浦全球首席执行官贾博瑞说：“中国正在加快培育发展新质生产力，创新速度和创新能力不断提升。中国市场庞大，客户需求多样，这要求我们飞利浦更快、更精准地推动本土创新。中国经济的韧性、市场的潜力、产业链和人才优势等吸引着各国企业投资深耕。”

“今年进博会上，三星将集中展示在人工智能全产业链的创新应用和产品。进博会是新品首发和前沿科技的汇聚地，为促进各方创新创造搭建了重要平台，展现了中国高水平开放的魅力。”中国三星副总裁张剑说。

“过去6年，我们通过进博会累计展示了260余项创新产品与前沿技术，首发了多款新产品和解决方案。”ABB（中国）有限公司董事长顾纯元表示，中国正在积极推动产业升级和能源转型，这为公司提供了新的发展机遇，可以充分利用电气、自动化、数字化以及人工智能等领先技术，在新兴领域推动创新、拓展合作，引领行业发展。

泰雷兹中国区首席执行官魏天睿表示，“我们深耕中国市场多年，见证了中国科技创新、数智化绿色化协同转型发展取得的巨大成就。进博会规模持续升级，充分彰显中国市场巨大活力和开放包容的营商环境，为全球企业搭建起共商共建共享的合作舞台。”

“进博会是中国坚持高水平对外开放的窗口，是汇聚全球创新活力的大舞台。我们将不断加大在华投资，持续深耕中国市场，全面强化端到端的完整医药价值产业链，升级本地化生产布局和投资，让创新药惠及更多患者。”罗氏制药中国区总裁边欣表示。

“进博会让发展中国家有更多机会融入全球市场”

本届进博会支持37个最不发达国家参展，提供120多个免费展位，扩容非洲产品专区，并举办全球南方可持续发展与中非合作分论坛，以实际行动为最不发达国家和发展中国家打开新的机遇之门。

“进博会为最不发达国家提供平台，帮助其展示产品、吸引投资并融入全球价值链，不仅有助于提升其国际知名度，还能增加贸易往来。”联合国工业发展组织总干事穆勒表示，自首届进博会举办以来，联合国工业发展组织一直给予支持，体现了双方在南南合作、贸易便利化等领域的紧密合作伙伴关系。今年该组织再次参加进博会，并将与中国商务部共同主办虹桥国际经济论坛“工业发展与可持续城市建设”分论坛。“我们高度认可中国深化推进高水平对外开放，这与我们促进包容性和可持续工业发展的使命一致，即积极助力实现2030年可持续发展目标，推动更有韧性的全球发展。”穆勒说。

“作为今年进博会的主宾国之一，坦桑尼亚带来了一系列新产品，包括特色农产品和手工艺品，希望进一步激活发展潜力，同时展示我们的文化遗产特色。”坦桑尼亚国家展负责人、贸易发展局局长拉蒂法·哈密斯认为，“进博会让发展中国家有更多机会融入全球市场，共享全球发展红利，这一平台对于我们实现可持续发展和推动减贫至关重要。”

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏认为，进博会秉持构建人类命运共同体理念，发挥国际公共产品作用，努力帮助发展中国家受益于普惠包容的经济全球化。借助进博会的平台效应，这些国家的中小企业能够更好融入全球产业链供应链，推出高附加值的农食产品，让发展成果更多更公平地惠及各国人民，推动经济全球化不断向前。

“进博会是实现普惠包容的经济全球化的重要举措。”奥地利中国与东南亚研究所所长哈内斯·费尔纳认为，通过积极扩大进口，中国正在为各国创造一个更大的市场，并加强全球经济联系。中国为发展中国家创造市场机遇、提升国际知名度，这种相互尊重的方式能够创造公平的贸易条件、实现可持续发展和基于伙伴关系的共赢式增长，是构建人类命运共同体的生动体现。

（本报记者岳林炜、白紫微、刘仲华、张矜若参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)