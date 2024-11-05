人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

携手合作共赢 共享中国机遇

本报记者 宦 翔 孟祥麟 龚 鸣
2024年11月05日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会在上海举行。作为全球首个以进口为主题的国家级博览会，进博会“朋友圈”越来越大，国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用不断增强。接受本报记者采访的国际人士纷纷表示，进博会不断升级扩容，已成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品，为深化互利合作、实现共同发展创造宝贵机遇，为共促普惠包容的经济全球化注入重要动力。

　　“彰显了中国与世界共享中国大市场机遇的坚定决心”

　　本届进博会，企业展继续保持36万多平方米的超大规模，共有129个国家和地区的3496家展商参加，国别（地区）数和企业数均超上届；参展世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高；186家企业和机构成为7届“全勤生”。

　　“进博会不仅促进了中国市场的进一步开放，也为全球多领域合作创造了更多机会。”法国赛诺菲集团首席执行官韩保罗介绍，今年赛诺菲将在法国国家馆和医疗器械及医药保健展区同时亮相。“公司扎根中国40余年，中国是我们最主要的市场之一。我们十分赞赏中国市场的创新规模与速度，期待继续助力中国医疗卫生事业发展，惠及更多民众。”

　　日本花王集团连续7届参展，多款在进博会上首发首展的产品落地中国市场。“进博会已成为花王集团联通中国市场的重要纽带。”花王（中国）投资有限公司董事长竹安将表示，“进博会的举办，彰显了中国与世界共享中国大市场机遇的坚定决心。期待继续借助进博会的开放平台，不断扩大‘朋友圈’。”

　　“进博会对各国企业的强大吸引力，让我们深切感受到中国经济的强劲脉搏，以及中国持续深化高水平对外开放的决心。”资生堂中国区总裁兼首席执行官梅津利信表示，资生堂将继续坚定投资中国市场，将在本届进博会上推出更多新品。

　　“与中国同行，就是与未来和机遇同行。”宜家中国区总裁兼首席可持续发展官庞安泽表示，中国市场以其庞大的规模、创新的活力和优越的商业环境，为众多跨国企业在华发展提供了坚实支撑。

　　“进博会就像一扇窗，让世界看到中国进一步向全球开放市场的决心。进博会也像一座桥，为国际创新先进技术和产品搭建交流合作平台。”新加坡立时集团首席执行官黄守金说，“今年进博会参展企业数量再创新高。作为首展商，我们对‘进博效应’充满期待，愿与各方携手合作共赢，共享中国机遇、全球机遇。”

　　“为促进各方创新创造搭建了重要平台”

　　今年进博会，企业展的创新孵化专区实现规模和质量双提升，首次聚焦数字经济、绿色低碳、生命科学、制造技术四大赛道进行策展。同时，将有一批代表新质生产力发展方向的展品首发首展，涵盖高端装备、新材料、海洋工程装备、生物技术、先进农业技术等诸多科技前沿领域。

　　“今年是蔡司加入进博会大家庭的第七年，也是深耕中国市场的第六十七年。参加进博会，对蔡司而言是一场重要的共赢未来之约。”蔡司大中华区总裁兼首席执行官福斯特介绍，蔡司此次带来了医疗技术、光学消费品、工业质量与研究等一系列创新解决方案。“中国市场的潜力、供应链整合度以及研发创新能力正源源不断释放磁吸效应。”

　　飞利浦此次参展的新产品涉及超声、影像引导介入治疗、健康个护等方面，其中多款是亚洲或中国首发首展。飞利浦全球首席执行官贾博瑞说：“中国正在加快培育发展新质生产力，创新速度和创新能力不断提升。中国市场庞大，客户需求多样，这要求我们飞利浦更快、更精准地推动本土创新。中国经济的韧性、市场的潜力、产业链和人才优势等吸引着各国企业投资深耕。”

　　“今年进博会上，三星将集中展示在人工智能全产业链的创新应用和产品。进博会是新品首发和前沿科技的汇聚地，为促进各方创新创造搭建了重要平台，展现了中国高水平开放的魅力。”中国三星副总裁张剑说。

　　“过去6年，我们通过进博会累计展示了260余项创新产品与前沿技术，首发了多款新产品和解决方案。”ABB（中国）有限公司董事长顾纯元表示，中国正在积极推动产业升级和能源转型，这为公司提供了新的发展机遇，可以充分利用电气、自动化、数字化以及人工智能等领先技术，在新兴领域推动创新、拓展合作，引领行业发展。

　　泰雷兹中国区首席执行官魏天睿表示，“我们深耕中国市场多年，见证了中国科技创新、数智化绿色化协同转型发展取得的巨大成就。进博会规模持续升级，充分彰显中国市场巨大活力和开放包容的营商环境，为全球企业搭建起共商共建共享的合作舞台。”

　　“进博会是中国坚持高水平对外开放的窗口，是汇聚全球创新活力的大舞台。我们将不断加大在华投资，持续深耕中国市场，全面强化端到端的完整医药价值产业链，升级本地化生产布局和投资，让创新药惠及更多患者。”罗氏制药中国区总裁边欣表示。

　　“进博会让发展中国家有更多机会融入全球市场”

　　本届进博会支持37个最不发达国家参展，提供120多个免费展位，扩容非洲产品专区，并举办全球南方可持续发展与中非合作分论坛，以实际行动为最不发达国家和发展中国家打开新的机遇之门。

　　“进博会为最不发达国家提供平台，帮助其展示产品、吸引投资并融入全球价值链，不仅有助于提升其国际知名度，还能增加贸易往来。”联合国工业发展组织总干事穆勒表示，自首届进博会举办以来，联合国工业发展组织一直给予支持，体现了双方在南南合作、贸易便利化等领域的紧密合作伙伴关系。今年该组织再次参加进博会，并将与中国商务部共同主办虹桥国际经济论坛“工业发展与可持续城市建设”分论坛。“我们高度认可中国深化推进高水平对外开放，这与我们促进包容性和可持续工业发展的使命一致，即积极助力实现2030年可持续发展目标，推动更有韧性的全球发展。”穆勒说。

　　“作为今年进博会的主宾国之一，坦桑尼亚带来了一系列新产品，包括特色农产品和手工艺品，希望进一步激活发展潜力，同时展示我们的文化遗产特色。”坦桑尼亚国家展负责人、贸易发展局局长拉蒂法·哈密斯认为，“进博会让发展中国家有更多机会融入全球市场，共享全球发展红利，这一平台对于我们实现可持续发展和推动减贫至关重要。”

　　泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏认为，进博会秉持构建人类命运共同体理念，发挥国际公共产品作用，努力帮助发展中国家受益于普惠包容的经济全球化。借助进博会的平台效应，这些国家的中小企业能够更好融入全球产业链供应链，推出高附加值的农食产品，让发展成果更多更公平地惠及各国人民，推动经济全球化不断向前。

　　“进博会是实现普惠包容的经济全球化的重要举措。”奥地利中国与东南亚研究所所长哈内斯·费尔纳认为，通过积极扩大进口，中国正在为各国创造一个更大的市场，并加强全球经济联系。中国为发展中国家创造市场机遇、提升国际知名度，这种相互尊重的方式能够创造公平的贸易条件、实现可持续发展和基于伙伴关系的共赢式增长，是构建人类命运共同体的生动体现。

　　（本报记者岳林炜、白紫微、刘仲华、张矜若参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月05日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部