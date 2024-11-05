新华社北京11月4日电 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅4日在京同日本内阁特别顾问、国家安保局长秋叶刚男举行中日高级别政治对话机制磋商。

王毅表示，中日关系处于改善发展关键阶段，双方应按照两国领导人共识，坚持改善发展中日关系的正确方向，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系。日方应树立客观理性对华认知，恪守在台湾问题上作出的政治承诺，切实维护中日关系的政治基础，以实际行动落实“互为合作伙伴、互不构成威胁”的重要共识，推动双边关系行稳致远。

双方重申遵循中日四个政治文件确定的原则和共识，致力于全面推进中日战略互惠关系。

双方表示将保持高层交往和各领域对话交流，对外释放更多积极正面信号。

双方认为，中日两个重要邻国发展紧密关联、经济高度互补，不应也不会“脱钩”，将共同促进经贸合作健康发展和产供链稳定畅通。

双方谈及福岛核污染水排海问题，同意加快推进双边政治共识的后续落实工作。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。王毅强调，中国坚定不移走和平发展道路，奉行防御性国防政策，是和平与安全记录最好的大国，将继续坚持公道公正，防止地区生战生乱。希望各方共同抵制域外势力在本地区煽动对立对抗，以实际行动维护地区和平稳定。

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 02 版）

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