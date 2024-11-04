人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中日高级别政治对话在京举行

2024年11月04日19:49 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月4日电　中共中央政治局委员、中央外办主任王毅4日在京同日本内阁特别顾问、国家安保局长秋叶刚男举行中日高级别政治对话机制磋商。

　　王毅表示，中日关系处于改善发展关键阶段，双方应按照两国领导人共识，坚持改善发展中日关系的正确方向，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系。日方应树立客观理性对华认知，恪守在台湾问题上作出的政治承诺，切实维护中日关系的政治基础，以实际行动落实“互为合作伙伴、互不构成威胁”的重要共识，推动双边关系行稳致远。

　　双方重申遵循中日四个政治文件确定的原则和共识，致力于全面推进中日战略互惠关系。

　　双方表示将保持高层交往和各领域对话交流，对外释放更多积极正面信号。

　　双方认为，中日两个重要邻国发展紧密关联、经济高度互补，不应也不会“脱钩”，将共同促进经贸合作健康发展和产供链稳定畅通。

　　双方谈及福岛核污染水排海问题，同意加快推进双边政治共识的后续落实工作。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。王毅强调，中国坚定不移走和平发展道路，奉行防御性国防政策，是和平与安全记录最好的大国，将继续坚持公道公正，防止地区生战生乱。希望各方共同抵制域外势力在本地区煽动对立对抗，以实际行动维护地区和平稳定。

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部