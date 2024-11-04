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外交部：坚持一个中国原则的历史大势不可阻挡

2024年11月04日18:11 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月4日电（记者冯歆然、白鑫雨）外交部发言人毛宁4日表示，坚持一个中国原则的历史大势不可阻挡。现在只有帕劳等极少数国家与台湾地区维持所谓“邦交”关系，中方敦促这些国家早日作出真正符合自身根本和长远利益的正确决断。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，帕劳总统候选人、现任总统惠普斯表示，中国一段时间来向其施压，要求其与台湾断绝“外交关系”。还有报道称，另一位总统候选人雷门格绍否认对其态度亲华的分析评论。发言人对此有何评论？

　　“世界上已有183个国家在一个中国原则基础上与中国建立了外交关系，坚持一个中国原则的历史大势不可阻挡。”毛宁说，现在只有帕劳等极少数国家与台湾地区维持所谓“邦交”关系。这种做法不仅违背自身国家和人民的利益，违背联大第2758号决议，也构成了对中国国家主权的侵害，必须予以纠正。

　　毛宁表示，中方敦促这些国家，履行国际法义务，早日站到历史正确一边，作出真正符合自身根本和长远利益的正确决断。识时务者为俊杰。中方也欢迎这些国家的有识之士认清历史大势和时代潮流，尊重中国主权和领土完整，尽早选择站到国际公道正义一边。

　　“友好不分先后，中方愿在一个中国原则基础上，开启同这些国家关系的新篇章。”她说。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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