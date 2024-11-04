人民网北京11月4日电 （褚梦琦）融合中俄两国高等教育的优势，在改革开放的最前沿创办一所新型大学……2017年，深圳北理莫斯科大学（以下简称“深北莫”）开学，将这样一个富有创意和远见的构想变为现实。

中国国家主席习近平在致学校首届开学典礼的贺辞中指出：“中俄联合创办深圳北理莫斯科大学是我和普京总统达成的重要共识，也是两国人文合作深入发展的重要成果，具有重要示范意义。”

图为深北莫主楼。深北莫供图

2024年是中俄建交75周年。作为国内第一所中俄合作大学，深北莫历经7年发展后交出怎样一份答卷？未来的深北莫的发展还有哪些畅想空间？近日，人民网专访深北莫校长李和章及语言系主任亚历山大·列杰涅夫，共同探讨中俄高等教育合作的独特优势。

学贯中俄 打造独特教育品牌

三门语言——中俄英三语教学，两个文凭——莫斯科大学与深北莫的“双证”，中外学生同堂上课，国内唯一采用俄语教学的中外合作大学......在校长李和章看来，中俄两国教育资源的融合构筑了深北莫鲜明的特色以及独一无二的竞争力。

“我们将中俄文化导入教学和科研的全过程。”李和章校长介绍，在深北莫，师生们创办中俄英三语校报，开播中俄双语播客，承办“印象俄罗斯”文博会深北莫分会场，组织中学生门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛等一系列文化活动和国际赛事。此外，深北莫还设有俄罗斯文献中心，拥有丰富的俄文原版教材、俄文原版纸质图书及俄文电子资源。

中外学生同堂做实验。深北莫供图

提到中俄高校教学的不同特点，深北莫语言系系主任列杰涅夫教授认为，中国的教学方法更注重实践应用，拥有高度发达的竞赛体系。中国学生目标明确，擅长持续性、系统化的学习。而俄罗斯则更侧重于激发学生的学习兴趣和开阔其视野，常设置具有挑战性的拓展性课程，老师鼓励学生表达个人见解，即便这个观点还不成熟或存在偏差。

在他看来，中俄学生和教师群体的多元性为深北莫带来了两国教学方法和教育理念的深度融合与创新。通过多年的教学，列杰涅夫教授感叹“中国学生异常勤奋，这一点给我留下了深刻的印象。”

“开放包容的校园文化是深北莫特有的气质。”李和章校长强调。目前，深北莫拥有在校学生3500名，其中国际学生占比约12%，来自俄罗斯、哈萨克斯坦、美国等多个国家。莫斯科大学选派的教师超过总数的50%，在双学籍专业中，这一比例更是接近 90%。这些教师均具备博士学位或高级职称，其中包括16名俄罗斯科学院院士（通讯院士）。

整合优势 共同提升教育质量

不久前，斯坦福大学与Elsevier联合发布第七版“全球前2%顶尖科学家”榜单（World's Top 2% Scientists 2024），深北莫共有8位学者上榜。

李和章校长认为，合作办学不仅是制度、队伍、资源优势的相融相加，更是价值、文化、思维的共鸣共创。依托莫斯科大学在数学、物理、化学等基础学科的优势，结合北京理工大学在电子与计算机工程、智能感知等工程应用研究优势以及深圳的区域产业优势，学校已在相关学科领域展现出显著优势。

深北莫举办中学生门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛。深北莫供图

数学学科方面，有本科生获得美国数学建模大赛特等奖提名2项、一等奖4项以及全国数学建模大赛一等奖4项等，“深圳杯”全国数学建模竞赛已落户该校。

材料学科方面，12名本科生参与发表20篇高水平论文，连续两年承办教育部海上丝绸之路国际产学研用合作会议材料分论坛。

化学领域，由俄罗斯科学院副院长、著名放射化学专家卡尔梅科夫院士领衔的放射化学与放射生态学科研中心，拟与中广核合作，共同开展下一代核电关键技术攻关等联合研究。

第三届知识科学文化节在深北莫举办。深北莫供图

目前，深北莫成立数学、化学与材料科学、放射化学与放射生态学、现代生物学前沿科学4个中俄联合研究中心，设立前沿交叉研究院、人工智能研究院、广东省智能感知与计算重点实验室等8个科创平台。同时，深北莫推进建设中俄联合科技数据库与学科期刊，旨在推动联合科学研究，提升整体科研水平。

“这种模式的成功，证明了不同国家之间通过合作可以实现资源共享、优势互补，共同提升教育质量。”李和章校长表示。

面向未来 继续与世界保持沟通

据李和章校长介绍，在国际交流方面，除莫斯科大学外，深北莫还与俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、德国等20余个国际机构签订合作协议，定期举办海上丝绸之路国际产学研用合作会议、上合组织青年科技创新论坛、“深北莫—北理工—莫大”创新科技青年论坛、中俄数学研讨会等国际学术交流活动，邀请中外顶级专家集聚学校开展学术研讨、科普及文化交流活动。

深北莫举行文化交流活动。深北莫供图

深北莫的中俄联合育人模式也已交出一份亮眼答卷。四届本科毕业生就业去向落实率超过95%，升学率超过87%。50%的硕士毕业生通过在中俄服务贸易类企业就业、攻读俄罗斯高水平大学学位等形式，继续在中俄战略协作的最前线贡献力量。

列杰涅夫教授同样对深北莫的学生寄予厚望。他说：“希望我们的毕业生首先是一名品德高尚的爱国者，同时具备高度的环境适应性以及决策能力，以应对快速变化的世界。希望他们能借助语言优势，在跨文化交流、国际事务、信息传播等广阔领域贡献自己的力量。”

深北莫教学课堂。深北莫供图

(责编：贾文婷、杨牧)