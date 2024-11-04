人民网北京11月4日电 （崔越、王禹蘅）“中国市场一直是卡塔尔航空全球最重要的市场之一，并拥有巨大的发展潜力。”近日，卡塔尔航空大中华区总经理黄进邦在接受人民网专访时表示，随着出境旅游市场的稳步复苏，中国航空业展现出强劲的发展势头，为卡塔尔航空带来了巨大的机遇。

卡塔尔航空大中华区总经理黄进邦。卡塔尔航空供图

卡塔尔航空作为卡塔尔的国家航空公司，是全球领先的国际航空公司之一。“我们的航线网络覆盖全球170多个目的地。”黄进邦介绍说，“在中国，我们与中国南方航空和厦门航空建立了包括代码共享在内的合作伙伴关系。通过与国内航空公司的合作，卡塔尔航空显著提升了往返中国的航班班次，已成为大中华区拥有最多目的地的中东航空公司。”

中国广阔的市场和不断优化的营商环境，促使外企持续深耕中国市场，积极拓展布局。“中国市场一直是卡塔尔航空全球最重要的市场之一。中国市场所展现的多样性和持续增长的潜力，正是卡塔尔航空在这里长期深耕的强大动力。”黄进邦说，“随着中国旅客国际旅行需求的不断增长，越来越多的旅客寻求高端服务和多样化的旅行目的地，这为我们带来了广阔的发展空间。我们将继续积极拓展在中国的业务，以满足中国旅客不断增长的出行需求。”

近期，国家移民管理局持续优化完善过境免签等政策措施，便利中外出入境人员往来。这些政策为航空业注入了新的活力，促进了出境游市场的复苏。这也为卡塔尔航空在中国市场创造了更多机遇。“得益于这些政策，我们在中国市场的表现显著提升。截至今年7月，搭乘卡塔尔航空的入境旅客数量同比增长了近70%，其中大部分旅客来自共建‘一带一路’国家和欧美地区。”黄进邦介绍道。“为了满足中国旅客日益增长的出境游需求，我们积极扩展全球航线网络，在2024年新增和复航了6个国际目的地，包括马拉加、塔什干、里斯本、威尼斯、汉堡和金沙萨，进一步丰富了中国旅客的旅行选择。”

卡塔尔航空公司飞机。卡塔尔航空供图

卡塔尔是共建“一带一路”国家之一。十余年来，共建“一带一路”倡议为全球经济增长注入强大活力。以基础设施互联互通为基石，共建“一带一路”倡议推动了共建国家提高国际经济的参与能力。在黄进邦看来，这一倡议为中国与全球其他国家之间的互联互通提供了广阔的机遇。“作为卡塔尔的国家航空公司，我们在这一倡议下发挥着重要的桥梁作用。卡塔尔航空的全球航线网络覆盖了许多共建‘一带一路’国家，为商务往来、文化交流以及旅游发展提供了便利。我们相信，共建‘一带一路’不仅促进了区域经济发展，也加强了各国人民之间的联系。”

中国推进高水平对外开放为外资企业布局中国市场提供了更广阔的空间。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出深化外商投资和对外投资管理体制改革。营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，依法保护外商投资权益。这展现了中国重视外资、进一步开放市场的积极信号，同时也为外资企业持续深耕中国市场注入了强大信心。“卡塔尔航空将继续深耕中国市场。”黄进邦表示，“我们将继续深化与中国本地航空公司的合作，为旅客提供更灵活的出行选择。卡塔尔航空将不断完善在中国市场的布局，致力于为旅客提供卓越的飞行体验。”

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