新华社北京11月4日电 联合国人道主义事务协调厅2日在最新一期报告中说，由于以色列持续空袭和轰炸，黎巴嫩如今的人道主义状况比2006年黎巴嫩与以色列爆发大规模冲突时更严峻。

本轮巴以冲突去年10月爆发以来，以军行动已导致黎方2867人死亡，超过1.3万人受伤。死者包括约180名未成年人、600名妇女。

这是11月1日在黎巴嫩贝卡省拍摄的遭以色列空袭后的废墟。新华社发（马希尔·卡马尔摄）

报告说，黎巴嫩人道状况最近几天愈发恶化，以军多次要求黎巴嫩东部巴勒贝克、南部奈拜提耶和首都贝鲁特南郊等地的民众撤离，随后对这些区域展开空袭。

联合国人道主义事务协调厅说，由于医疗机构等关键基础设施遭空袭破坏，许多医院超负荷运转，有的医院血库告急，亟需人员献血以应对伤员激增状况。

联合国人口基金的数据显示，不断升级的冲突已经影响黎巴嫩超过1.1万名孕妇，其中约1300人不得不在医疗系统濒临崩溃的情况下分娩。

这是10月29日在黎巴嫩贝卡谷地拍摄的遭受以色列空袭后的废墟。新华社发（马希尔·卡马尔摄）

联合国儿童基金会的数据显示，10月4日以来，黎巴嫩每天至少有一名儿童丧生，10名儿童受伤。这一机构警告，冲突持续给儿童的身心健康造成严重创伤。

联合国派驻黎巴嫩的人道主义协调员伊姆兰·里扎谴责针对平民和基础设施的袭击，呼吁冲突方立即停止敌对行动、保护民众。

里扎早些时候告诉路透社记者，由于以军持续空袭，向巴勒贝克地区运送援助物资的安排被迫推迟，其他国家向黎巴嫩提供的医疗物资也因机场附近频繁遇袭被迫推迟运送。（包雪琳）

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