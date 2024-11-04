步少华

10月29日，欧盟委员会发布消息称，决定对从中国进口的电动汽车征收为期五年的最终反补贴税，并于10月31日起正式实施。至此，这场延宕一年多的反补贴调查最终以欧盟执意挑起对华贸易摩擦而暂时落下帷幕。对于欧方的一意孤行，中国商务部发言人明确表示，“欧盟反补贴调查存在诸多不合理、不合规之处，是以‘公平竞争’为名行‘不公平竞争’之实的保护主义做法。中方对裁决结果不认同、不接受，已就此在世贸组织争端解决机制下提出诉讼。中方将继续采取一切必要措施坚决维护中国企业的合法权益”。

欧盟此番对华举起关税“大棒”名义上是为了保护欧洲汽车产业，但实际上这一贸易保护主义行径是在“搬起石头 砸自己的脚”，反而将给欧洲自身带来三大弊端。

弊端一：损害欧洲消费者福祉。历史经验早已证明，提高关税壁垒、实施贸易保护主义的行为伤害最深的往往是本国的消费者。在加税“回旋镖”效应下，欧盟的反补贴税最终将被转嫁到欧洲消费者身上，导致他们不得不为购买电动汽车支付更高的价格，且购车选择将会更少，无法享受到来自中国的高性价比电动汽车产品。

弊端二：打击欧洲汽车产业竞争力。汽车产业长期以来一直是欧洲支柱产业，最为凸显欧洲竞争力，是地区贸易收入和就业的最大贡献者之一。然而近年来，欧洲汽车产业在汽车电气化转型洪流下逐渐力不从心，被以中国电动车企为代表的新兴电动汽车制造商纷纷“换道超车”。尤其是在电池等电动汽车重要零部件的生产上，欧洲车企基本完全依赖中国供应商。在这一大背景下，欧盟对中国电动汽车加征反补贴税，将对中欧电动汽车产业链合作造成严重打击。

弊端三：削弱欧洲绿色发展进程。欧洲一向以气候变化和绿色发展的世界领先者自居。但近年来，无论是在脱碳进程、新能源技术发展还是应对气变雄心等方面，欧洲都已丧失领先优势，被中国等后来者赶超。此次欧盟在电动汽车领域筑起的贸易壁垒，在某种程度上更像是对其自身搭建起技术壁垒、创新壁垒，将进一步阻碍来自中国的新能源技术进入欧洲，进而影响到欧洲产业的绿色转型。

（作者系中国国际问题研究院欧洲研究所副研究员）

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