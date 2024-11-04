中新社郑州11月3日电 (记者 阚力 李超庆)“世界古典学大会·走读中国之中原行”活动3日下午在河南郑州启动，来自13个国家的40余位外籍古典学专家学者将在郑州、洛阳、安阳三座古都开启为期三天的“夏商之旅”。

首届世界古典学大会由中国社会科学院、中国教育部、中国文化和旅游部、希腊文化部、希腊雅典科学院主办，将于11月6日至8日在北京召开。“世界古典学大会·走读中国之中原行”活动系该大会的预热活动，将郑州、安阳商代都城遗址和洛阳偃师二里头夏代都城遗址作为主线，旨在向参加活动的专家学者展示古老夏商文化。

“夏商之旅”吸引来自希腊、俄罗斯、美国、英国等13个国家的知名高校、智库、研究机构逾40位外籍专家学者，涵盖亚洲、非洲、欧洲、美洲和大洋洲地区。其间，外籍专家学者将追寻圣贤哲思、体验多彩非物质文化遗产，并与河南籍知名专家展开交流、对话。

上述活动首日，外籍学者参访了郑州东城垣遗址博物馆、郑州商代都城遗址博物院、郑州商都国家考古遗址公园。行程结束后，美国耶鲁大学宗教与生态论坛联合主任玛丽·伊芙琳·塔克感慨称，沉浸式观看3000多年商都史和环绕现代城市的古城墙、青铜器作坊等商代遗存，给了她一场“古今对话”的体验。

更让她期待的是接下来的行程：在河南博物院邂逅古老国宝，在二里头夏都遗址博物馆看“最早中国”，在洛阳龙门石窟端详卢舍那大佛，在殷墟博物馆领略甲骨文的魅力。(完)

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