人民网柏林11月2日电 （记者徐馨，实习生宋昱欣、郑蘅夏）11月1日，由柏林中国文化中心和北京当代艺术基金会共同主办的“中国可持续设计”展览在柏林中国文化中心开幕，中外120余位来宾出席。

本次展览汇集了来自中国10个省份和自治区的26个优秀项目和81件展品，覆盖了乡村振兴、自然疗愈、可持续教育与文化多样性等多个主题。这些作品不仅体现了中国设计师将“天人合一”的理念融入日常生活和社区建设的创新实践，也与联合国可持续发展目标紧密相连，回应了可持续城市、健康福祉、优质教育、性别平等、经济增长与产业创新等全球热点议题。

开幕式上，中国驻德国使馆大使夫人史玲发表致辞，指出可持续是一种理念、一种生活方式，更是一项承诺。中国自古崇尚“天人合一”“道法自然”，可持续发展既是中国从政府到民间都秉持的共识，也是面对能源和环境等问题坚守的解决方案。

柏林中国文化中心主任孙勤航表示，可持续发展是人类解决环境与发展问题的全球共识和共同目标，本次展览集中展示了中国青年一代如何通过设计为构建可持续发展的未来贡献力量。

北京当代艺术基金会理事长崔峤表示，“中国可持续设计”世界巡展于去年在联合国总部启动，期待此次在德国柏林的展出可以推动中德两国青年设计师的交流与合作，同时赋予观众以灵感，共创绿色未来。

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