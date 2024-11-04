颁奖现场。中国驻罗马旅游办事处供图

人民网罗马11月3日电 （记者谢亚宏）第26届地中海考古旅游展10月31日至11月3日在位于意大利世界文化遗产所在地帕埃斯图姆举行。展览期间，主办方将第四届“赛巴斯蒂诺·图萨”国际水下考古奖授予中国重庆白鹤梁水下博物馆。

该奖项以意大利著名考古学家图萨教授命名，是具有专业性和权威性的国际水下考古奖项，旨在表彰全球范围内在水下考古领域作出杰出贡献的个人和机构。中国驻罗马旅游办事处主任陈建阳代表博物馆领取了这一殊荣。重庆白鹤梁博物馆是中国第一家水下博物馆，以其独特的水下考古和文化遗产保护工作，荣获了“赛巴斯蒂诺·图萨”国际水下考古奖，这是对该博物馆在水下文化遗产保护和研究领域所作贡献的国际认可。

陈建阳表示，重庆白鹤梁博物馆的获奖，不仅是对该博物馆工作的肯定，也是意大利同行对中国在水下考古领域成就的认可和鼓励。中意两国都是世界文化遗产大国，拥有悠久的历史与丰富的旅游资源，相信本次展会与奖项有助于让意大利乃至欧洲公众更好地认识了重庆，也帮助中国游客更好地了解意大利像帕埃斯图姆这样优秀的旅游资源。

地中海考古旅游展是全球唯一致力于考古遗产交流展示的国际展会，也是第一个多媒体、交互虚拟方式展示考古遗产即“虚拟考古”的诞生地。自1998年成立后每年举办，目前已有一万多名参会者、120多个参展方、30多个国家、120多家供应商、300多位发言专家和100多家媒体参加，在遗产旅游领域形成权威国际影响力。

中国驻罗马旅游办事处应邀参加了此次旅展，中国展台以“你好中国”为主题，以秦始皇兵马俑图片为背景，同时推出了意大利语版的中国旅游图册、中国旅游地图、大运河文化旅游路线等中国文化旅游推广资料，吸引了众多意大利民众咨询和浏览。访客热情表达了对中国文化和旅游的向往，以及对中国文创旅游纪念品的喜爱。展台上摆放的熊猫玩偶则吸引了众多青少年观众的眼球，大家纷纷表现出对熊猫玩偶的喜爱，主动合影留念，并期待未来能够购买更多熊猫主题的文创产品。

(责编：贾文婷、杨牧)