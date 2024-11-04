哈法亚天然气处理厂全景。中国石油工程建设有限公司供图

人民网迪拜11月3日电 （记者管克江）11月1日上午，伊拉克哈法亚天然气处理厂项目获得了业主签发的交接证书和临时验收证书，标志着项目正式进入两年运行维护期。

哈法亚天然气处理厂项目由中国石油工程建设有限公司承建，是伊拉克历史上首个成规模的油气联动项目，每年可生产22.5亿立方米洁净天然气，满足下游电站50亿度的发电需求；生产87.6万吨液化石油气、91.2万吨轻质原油、1.5万吨工业级硫磺，减少近3万吨二氧化硫排放。

作为中伊共建“一带一路”的重要项目，哈法亚天然气处理厂于2020年10月动工。今年6月8日，伊拉克总理苏达尼、伊拉克副总理兼石油部部长哈扬以及中石油集团董事长戴厚良共同转动阀门，项目开始进气投产。苏达尼在致辞中高度赞赏伊中持续深化能源领域交流合作，为伊拉克有效利用天然气和保障电力需求提供有力支撑，推动民生改善、共促民心相通。希望双方继续携手推动更多能源合作项目落实落地，带动和促进当地经济社会发展。

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