人民网曼谷11月3日电 （记者孙广勇）11月2日，由中国教育部中外语言交流合作中心主办的2024“汉教英雄会”东南亚国家本土中文教师教学交流活动在曼谷举行开幕式。联合国教科文组织文化部主任景峰、泰国教育部次长办副次长披切·波帕迪、中外语言交流合作中心师资管理处处长丁湘茹等嘉宾出席活动并致辞。

中国教育部中外语言交流合作中心师资管理处处长丁湘茹在开幕式上表示，国际中文教育承载着传授语言知识、促进文明交流互鉴、增进各国人民友谊的使命，“汉教英雄会” 为广大师生提供了一个展示教学风采、分享教学经验、切磋教学技艺的广阔平台，希望东南亚各国中文教师立足本国和本校的特色和优势，呈现丰富多样的教学理念与实践。

泰国教育部次长办副次长披切·波帕迪表示，泰国教育部与中外语言交流合作中心长期紧密合作，共同提升泰国学生中文水平，为学生们未来成为具有全球视野的国际化公民做好准备，希望参加此次活动的教师们能够充分发挥所学，在活动中积极分享并汲取各国教师的宝贵经验，不断提升自身的中文教学技能。

联合国教科文组织文化部主任景峰在致辞中表示，中文是联合国的六种官方语言之一，联合国自2010年启动了“联合国中文日”，展现了丰富和传承中文这种世界语言的重要性，倡导了文化多样性、促进文明交流互鉴，希望今天的活动能为中文在东盟的交流合作奠定坚实的基础。

开幕式结束后，举办了东南亚国家中文教学论坛。柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚6国领队交流所在国家中文教育的发展情况，特别介绍了各国本土中文教师队伍发展的情况。下午举办了东南亚6国本土中文教师的教学研讨会。各国选手代表均从师资、教材、教学等方面介绍了各自所在学校的中文教学发展情况。泰国达府美速市智民学校的中文校长林永祥在分享时，结合《国际中文教育教学水平等级标准》，介绍了学校提升教师专业能力、规范教学管理的情况，给各国教师留下了深刻的印象和启发。

2024“汉教英雄会”东南亚国家本土中文教师教学交流活动是中外语言交流合作中心首次在东南亚国家举办的区域性本土中文教师教学交流活动。活动的主题为“标准引领，创新驱动”，旨在为东南亚各国本土中文教师搭建知识共享、交流互鉴和拓宽视野的国际化平台，促进东南亚各国中文教育互联互通互鉴、共同发展。

(责编：贾文婷、杨牧)