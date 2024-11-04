人民网记者 黄炜鑫

标准银行集团企业与商业银行贸易董事总经理菲利普·迈博格。受访者供图

“这是我们第7次参加进博会。”标准银行集团企业与商业银行（以下称标银集团）贸易董事总经理菲利普·迈博格在第七届中国国际进口博览会举办前夕接受人民网记者采访时表示，标银集团连续7年参加进博会，今年为参加本届进博会精心策划并开展了系列准备工作，将携手来自非洲11个国家的多家企业参展。“乌干达的咖啡、赞比亚的蜂蜜、肯尼亚的鲜花、津巴布韦的夏威夷果、马拉维的花生、南非的博士茶和葡萄酒……”谈到参展商品，迈博格如数家珍。

11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会将在国家会展中心（上海）举行。152个国家、地区和国际组织，近3500家参展企业将与数十万名专业观众面对面交流，共谋开放合作，共享繁荣未来。

“进博会有助于参展企业拓展商业版图、扩大合作网络、增加与中国伙伴的商贸往来。”迈博格介绍，标银集团将与中国工商银行合作安排对接会、工厂参观，帮助参展企业更好了解中国的生产能力和创新能力。

“进博会有助于深化我们与中国企业的合作。”迈博格表示，标银集团借助进博会与中国工商银行等中国合作伙伴为双方客户群体搭建沟通桥梁，实现互利共赢。他说，标银集团和中国工商银行长期合作，多年来通过参加进博会等举措促进非中贸易和投资合作。

本届进博会的食品及农产品展区对非洲产品专区扩容升级，集中展现乳木果油、咖啡、芝麻、花生、大豆等非洲特色农产品，有关部门将组织非方参展商与中方采购商对接洽谈，助力双方达成更多采购协议，建立长期合作关系。“支持非洲国家参加进博会是有力的政策支持。”迈博格表示，这彰显了中国为促进贸易便利化作出的不懈努力。

今年，肯尼亚凯伦玫瑰公司将在标银集团的支持下参加第七届进博会，展出鲜花、咖啡、牛油果等产品。图为公司鲜花工厂的工人在包装刚采摘下来的玫瑰花。人民网记者 黄炜鑫摄

“进博会为促进非中经贸合作发挥了重要作用。”迈博格表示，进博会为非洲企业提供了直接进入中国市场的渠道，搭建了与中国买家面对面沟通交流、建立联系的平台，有力促进非中贸易往来。参展企业可以直接向中国消费者和企业展示自家产品，更好了解中国市场需求、商业惯例和消费者偏好，以更好地定制产品和服务。他还表示，通过推广从农产品到制成品的各种非洲产品，进博会还帮助非洲国家实现出口多样化，减少对有限商品的依赖，有助于促进非洲经济多元化。

“进博会也是非洲国家吸引中国投资的平台。”迈博格说，进博会吸引了众多寻找新机会的投资者，许多非洲企业在博览会期间与中国公司签署了重要的投资协议，为本国带去中国投资，助力本国经济增长。

“进博会助力发展中国家减贫和可持续发展。”迈博格表示，通过向发展中国家提供进入中国市场、投资、技术和知识转让的渠道，进博会有助于发展中国家增加出口机会，享受中国巨大市场红利，促进当地经济，创造就业机会，在支持发展中国家减少贫困和实现可持续发展方面发挥了至关重要的作用。

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