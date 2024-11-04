新华社利马11月3日电（记者王钟毅 郝云甫）拉巴斯消息：玻利维亚外交部2日发表声明说，在该国日前发生的3处军事设施遭占领事件中，武装人员挟持了200多名士兵，并抢夺了军事设施中的武器弹药。

声明说，玻利维亚政府有意愿同全国社会各界展开对话，但上述武装人员只是谋求“一位前总统”的个人利益和选举利益，而非有益于国家和社会经济。玻政府对这些武装人员的行为表示谴责。

玻利维亚军方1日发表声明说，该国中部3处军事设施遭到武装人员占领，军方敦促武装人员立即和平撤出。玻利维亚总统阿尔塞同日通过社交媒体谴责对3处军事设施的占领行为，称这些武装人员与前总统莫拉莱斯有关。

10月中旬以来，莫拉莱斯的支持者发起堵路运动，要求当局停止对莫拉莱斯的刑事诉讼，并要求确认莫拉莱斯在玻利维亚2025年总统选举中的候选人资格。11月1日，玻利维亚政府宣布，在军警疏通道路行动中逮捕了66名抗议者，这些人将以涉嫌“恐怖主义犯罪”接受调查。2日，莫拉莱斯宣布开始绝食，以抗议政府对其支持者的压制。

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