新华社北京11月3日电 西班牙政府最新数据显示，该国东南部洪灾已致至少214人死亡。西班牙首相佩德罗·桑切斯2日宣布再向灾区派出5000名军人、5000名警察和国民警卫队人员，说这是“和平时期西班牙武装部队规模最大的一次行动”。此外，数千名志愿者投入救援，帮助灾区清理废墟、分发物资。

这是11月2日在西班牙乌铁尔拍摄的受灾区域。新华社记者孟鼎博摄

西班牙东南部10月29日晚至30日凌晨降暴雨，引发严重洪灾。其中，巴伦西亚自治区奇瓦镇8小时内降雨491毫米，超过此前20个月降雨总量。一些居民收到避险短信提醒时，已经身处地下停车场、低洼地区等危险区。

截至目前，洪灾导致巴伦西亚自治区211人死亡、卡斯蒂利亚-拉曼查自治区2人死亡、安达卢西亚自治区1人死亡。

这是10月30日在西班牙巴伦西亚拍摄的洪灾过后的景象。新华社发（巴勃罗·莫拉诺摄）

首相桑切斯2日在电视讲话中宣布将应巴伦西亚自治区要求向灾区增派军队、警察和国民警卫队人员共计一万人。据美联社报道，西班牙政府此前已向灾区派出2000名军人、2500名国民警卫队人员和1800名警察。

这是11月2日在西班牙乌铁尔拍摄的受灾区域（无人机照片）。新华社记者孟鼎博摄

据埃菲社报道，西班牙国王费利佩六世和王后以及桑切斯3日将在巴伦西亚自治区主席卡洛斯·马松陪同下视察灾区。

大量巴伦西亚民众响应政府号召，2日在临时行动指挥中心、巴伦西亚市艺术科学城集结，准备参与到救灾工作中。至少数千名志愿者已经投身救灾，主要任务是清除堵塞街道的淤泥和杂物。还有数百名志愿者带着扫帚、铁锹、饮用水和食品等物资步行前往灾区，给当地居民分发补给，帮助他们清理家园。

11月2日，人们在西班牙乌铁尔清理道路。新华社记者孟鼎博摄

据路透社报道，这是1967年以来欧洲死亡人数最多的洪灾。1967年葡萄牙发生洪灾，导致至少500人死亡。

西班牙地中海沿岸秋季常常出现强降雨天气。气象学家认为，这次降雨强度如此大，与地中海水温升高所致蒸发增大有关。此外，2022年至2023年，西班牙刚刚经历长期干旱，本次洪灾发生时，一些地区因地面过硬无法充分吸收雨水，助推洪水暴发。

这是11月2日在西班牙乌铁尔附近拍摄的遭到破坏的葡萄藤。新华社记者孟鼎博摄

一些研究人员警告，受气候变化影响，全球多地极端天气的剧烈程度、持续长度和发生频次正在增加，一些地区旱涝循环发生的风险也在上升。（郭倩）

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