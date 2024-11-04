人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

西班牙洪灾已致至少214人死亡

2024年11月04日08:35 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月3日电 西班牙政府最新数据显示，该国东南部洪灾已致至少214人死亡。西班牙首相佩德罗·桑切斯2日宣布再向灾区派出5000名军人、5000名警察和国民警卫队人员，说这是“和平时期西班牙武装部队规模最大的一次行动”。此外，数千名志愿者投入救援，帮助灾区清理废墟、分发物资。

这是11月2日在西班牙乌铁尔拍摄的受灾区域。新华社记者孟鼎博摄

西班牙东南部10月29日晚至30日凌晨降暴雨，引发严重洪灾。其中，巴伦西亚自治区奇瓦镇8小时内降雨491毫米，超过此前20个月降雨总量。一些居民收到避险短信提醒时，已经身处地下停车场、低洼地区等危险区。

截至目前，洪灾导致巴伦西亚自治区211人死亡、卡斯蒂利亚-拉曼查自治区2人死亡、安达卢西亚自治区1人死亡。

这是10月30日在西班牙巴伦西亚拍摄的洪灾过后的景象。新华社发（巴勃罗·莫拉诺摄）

首相桑切斯2日在电视讲话中宣布将应巴伦西亚自治区要求向灾区增派军队、警察和国民警卫队人员共计一万人。据美联社报道，西班牙政府此前已向灾区派出2000名军人、2500名国民警卫队人员和1800名警察。

这是11月2日在西班牙乌铁尔拍摄的受灾区域（无人机照片）。新华社记者孟鼎博摄

据埃菲社报道，西班牙国王费利佩六世和王后以及桑切斯3日将在巴伦西亚自治区主席卡洛斯·马松陪同下视察灾区。

大量巴伦西亚民众响应政府号召，2日在临时行动指挥中心、巴伦西亚市艺术科学城集结，准备参与到救灾工作中。至少数千名志愿者已经投身救灾，主要任务是清除堵塞街道的淤泥和杂物。还有数百名志愿者带着扫帚、铁锹、饮用水和食品等物资步行前往灾区，给当地居民分发补给，帮助他们清理家园。

11月2日，人们在西班牙乌铁尔清理道路。新华社记者孟鼎博摄

据路透社报道，这是1967年以来欧洲死亡人数最多的洪灾。1967年葡萄牙发生洪灾，导致至少500人死亡。

西班牙地中海沿岸秋季常常出现强降雨天气。气象学家认为，这次降雨强度如此大，与地中海水温升高所致蒸发增大有关。此外，2022年至2023年，西班牙刚刚经历长期干旱，本次洪灾发生时，一些地区因地面过硬无法充分吸收雨水，助推洪水暴发。

这是11月2日在西班牙乌铁尔附近拍摄的遭到破坏的葡萄藤。新华社记者孟鼎博摄

一些研究人员警告，受气候变化影响，全球多地极端天气的剧烈程度、持续长度和发生频次正在增加，一些地区旱涝循环发生的风险也在上升。（郭倩）

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部