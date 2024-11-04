新华社耶路撒冷/贝鲁特11月3日电 据以色列媒体2日报道，以色列突击队1日深夜在黎巴嫩北部实施行动并“抓获”一名黎巴嫩真主党成员。黎巴嫩政府证实一名海军文职官员遭绑架。黎总理纳吉布·米卡提要求黎外长就此事向联合国安理会提出紧急申诉。

据《以色列时报》2日报道，被以方“抓获”的这名黎巴嫩真主党成员已被转移到以色列境内，并接受以军事情报局的问询。以色列这次行动的地点位于黎北部腹地，此前以军行动大多在黎南部展开。

据黎巴嫩国家通讯社2日报道，黎看守政府公共工程和交通部长阿里·哈米耶说，被绑架的男子叫伊马德·阿姆哈兹，是黎巴嫩海军文职官员。哈米耶说，正在与联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）保持沟通，因为“联黎部队一直对黎巴嫩海岸从纳古拉到阿里达地区开展定期巡视”。

部分黎巴嫩媒体2日报道称联黎部队帮助以色列海军登陆。联黎部队副发言人坎迪丝·阿迪尔2日在社交媒体上说，该部队“没有参与任何绑架或其他侵犯黎巴嫩主权的行为。散布虚假信息和谣言是不负责任的，会使维和人员面临风险”。

黎巴嫩国家通讯社报道，黎总理米卡提呼吁就黎公民被绑架一事尽快查明真相。米卡提已联系黎军方和联黎部队官员，并要求黎外长阿卜杜拉·布·哈比卜就此事向联合国安理会提出紧急申诉。

目前，黎真主党尚未就遭绑架者是否是其成员作出表态。

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