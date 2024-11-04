新华社奥斯陆11月3日电（记者 张玉亮）挪威创新署中国区负责人、挪威驻华使馆商务参赞亨宁·克里斯托弗森（中文名：汉宁）日前表示，中国国际进口博览会为挪威企业提供了一个展示创新和绿色产品的宝贵平台。挪威期待借此在科研和绿色发展领域加深对华合作。

第七届进博会将于11月5日至10日在上海举办，挪威今年将首次参加进博会的国家展。在2023年的第六届进博会上，挪威有近30家企业参展。

“去年在进博会上的成功是挪威今年再次参会并扩大参与规模的主要原因。参会挪威企业认为，进博会是展示其创新成果的绝佳舞台。”汉宁在接受新华社记者书面采访时表示，挪威将在今年展会上举办一系列活动，与中国消费者和相关领域企业进行更多互动。

汉宁认为，中国正快速向绿色和创新驱动的经济模式转型，这为挪威企业带来重要机遇，尤其是在海事和航运等领域。“今年是挪中建交70周年，挪威首相斯特勒9月成功访华进一步彰显了两国加强合作的愿望。两国在海事和海洋领域合作机会众多。”汉宁说，与中国合作对于挪威加速绿色转型同样至关重要，创新署的目标是为挪威和中国企业寻找更多合作机会。

挪威海产局中国区总监西格蒙德·比约戈（中文名：毕思明）向记者表示，参与进博会是挪威海产品行业的重要活动。挪威参加国家展，将有助于进一步提升本国海产品在中国消费者心中的品牌形象，扩大在中国市场的影响力。

毕思明表示，中国海产品行业日益成熟、专业。挪威海产局和海产企业对中国市场充满信心，希望与中国合作伙伴密切合作，推动挪威海产品在中国市场取得更大成功。

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