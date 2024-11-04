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南部非洲国家努力应对严重干旱

本报记者 邹 松
2024年11月04日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，联合国粮农组织发出警告，受厄尔尼诺现象影响，南部非洲国家超过6000万人口正面临前所未有的干旱天气，由此引发的饥荒及公共卫生等问题有可能造成人道主义危机。当前，该地区多国正努力采取措施应对干旱，联合国等国际组织呼吁国际社会向受灾地区提供及时救助。

　　过去几个月，持续干旱天气对当地农作物生产和畜牧业带来严重影响，莱索托、马拉维、纳米比亚、赞比亚和津巴布韦5国都宣布进入灾难状态。联合国世界粮食计划署南部非洲地区代理主任洛拉·卡斯特罗表示，“旱灾影响是毁灭性的，赞比亚的收成损失了70%，津巴布韦的收成减少80%。预计这场危机将持续到明年3月至4月。”该机构南部非洲地区发言人汤普森·菲里说：“这场历史性干旱天气将引发严重粮食危机，并使该地区上千万儿童面临营养不良问题。”

　　干旱还导致当地水电站发电量骤减，造成多地大面积停电。其中，津巴布韦卡里巴南岸水电站的水位已降至历史新低，水电机组的运行效率大为降低。津巴布韦、赞比亚等国不得不频繁采取限电措施。缺水停电引发的公共卫生危机也在南部非洲蔓延。今年7月，南非有47人死于霍乱，当地媒体认为这与供水紧张导致的卫生问题有直接关系。

　　为弥补干旱带来的用电缺口，津巴布韦政府正大力推进光伏电站建设。今年9月底，津巴布韦尼亚比拉光伏电站二期项目实现并网发电，有效缓解了该国首都圈的用电紧张状况。为帮助津巴布韦应对当前严重旱灾，中国援津巴布韦300口水井项目于今年7月在该国东马绍纳兰省开工。津巴布韦地方政府和公共工程部长丹尼尔·加鲁韦在开工仪式上说，项目将极大缓解4个受旱灾严重影响省份的缺水危机。

　　博茨瓦纳政府也采取多项措施应对旱灾，包括实施严格的水资源管理计划，兴建新的水利设施，推广抗旱作物和节水灌溉技术，并通过公共宣传和教育提高公众的节约用水和环境保护意识。同时，政府也为干旱严重地区民众提供了应急饮用水和食品援助。在南非德班，当地政府宣布实施为期12个月的全面节水措施，预计可使全市用水量减少8.4%。

　　联合国世界粮食计划署表示，正在为南部非洲国家应对历史性干旱筹集约4亿美元资金，但目前仅筹集到所需数目的1/5。联合国粮农组织制定了《拉尼娜前瞻行动和应对计划》，帮助南部非洲等地区采取必要的防灾行动和应对措施，以减轻灾害对地区农业和粮食生产的影响。该组织表示，目前最迫在眉睫的是落实该行动计划所需的资金，呼吁各国政府和合作伙伴加大支持力度，否则该地区的粮食不安全状况有可能进一步恶化。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月04日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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