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东南亚国家本土中文教师教学交流活动在曼谷举行

2024年11月04日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报曼谷11月3日电  （记者孙广勇）由中国教育部中外语言交流合作中心主办的2024“汉教英雄会”东南亚国家本土中文教师教学交流活动2日至4日在泰国首都曼谷举行。来自柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚的6国代表交流了所在国家及学校的中文教育及本土中文教师队伍发展情况等。

　　泰国教育部副次长披切·波帕迪表示，泰中两国教育部门长期紧密合作，致力于提升泰国学生的中文水平、拓展他们的全球视野。希望参加此次活动的教师们能够发挥所学，汲取各国中文教学的宝贵经验，不断提升教学技能。

　　中国教育部中外语言交流合作中心师资管理处处长丁湘茹表示，国际中文教育承载着传授语言知识、促进文明交流互鉴、增进各国人民友谊的使命。“汉教英雄会”为广大师生提供了一个展示教学风采、分享教学经验、切磋教学技艺的广阔平台，希望东南亚各国中文教师立足本国和本校的特色和优势，呈现丰富多样的教学理念与实践。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月04日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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