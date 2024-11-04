本报记者 刘 刚

国际货币基金组织（IMF）日前在最新一期《世界经济展望报告》中指出，随着全球通胀持续下行，世界经济有望实现平稳着陆，预计今明两年世界经济增速为3.2%。IMF呼吁各国推进结构性改革以促进经济长期增长并加快绿色转型。

IMF预测，发达经济体2024年经济增长预测值为1.8%，预计在2029年前将保持每年1.7%—1.8%的增长。新兴市场和发展中经济体2024年经济增长预测值为4.2%，预计到2029年增速将保持在3.9%左右。其中，亚洲地区的新兴市场和发展中经济体今明两年经济增长率预计分别为5.3%和5%，人工智能领域投资和对电子产品的需求激增，是拉动这一增长的重要因素。

IMF指出，预计今明两年全球整体通胀率将进一步下降，从2023年的平均6.7%降至5.8%和4.3%。预计今明两年全球贸易的增速将达到3.5%。其中，一些区域组织内部贸易以及其与第三国的贸易扩张成为拉动这一增长的重要动力。如果地缘政治紧张局势继续恶化，可能会出现更加分裂的全球贸易格局。

随着气候变化对世界经济增长的影响日益显现，IMF建议，需要采取全面的全球性政策行动，以实现温室气体减排目标和绿色发展。包括通过碳定价、绿色投资补贴和碳边界调节机制等支持绿色转型；增加对气候适应和基础设施的投资，特别是对于最易受到气候变化冲击的地区；促进向新兴市场和发展中经济体转让低碳技术，减少碳排放，促进共同繁荣。IMF同时强调，这些政策应避免保护主义措施，并遵守世界贸易组织的规则。

《 人民日报 》（ 2024年11月04日 15 版）

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