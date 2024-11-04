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中企助力伊拉克老油田焕发新活力（国际视点）

本报记者 管克江
2024年11月04日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　米桑油田一体化终端处理厂一景。
　　孙为征摄

　　工作人员在米桑油田操作设备。
　　本报记者 管克江摄

　　石油产业是伊拉克经济的支柱。在伊拉克当前各大油田中，位于东南部米桑省的米桑油田是开采时间最长、环境最恶劣的油田之一。米桑油田在发展过程中，曾面临设施老旧、技术滞后、资源瓶颈等多项挑战。2010年5月，中国海洋石油集团有限公司携手土耳其国家石油公司，与伊方签订为期20年的技术服务合同。10多年来，在各方共同努力下，米桑油田从日产不足9万桶提升到30万桶，项目人员的工作和生活条件得到不断改善，老油田焕发出新生机。

　　破解技术难题

　　产油已超12亿桶

　　米桑油田老井均为直井，单井产量有限。要实现单井高产就需引入水平井技术。然而，米桑油田盐膏层厚度约800米，埋深2000—3000米，压力超过50兆帕，在这种条件下作业被视为世界级难题。此外，这些老井历经战乱和高负荷生产，地面设备均出现不同程度的跑冒滴漏、阀门失灵、缺少备件等问题，井下还普遍存在出砂、结垢、管柱腐蚀乃至断裂等顽疾。

　　为攻克这些技术难题，项目部经过科研和实践，不仅克服了巨厚高压盐膏层的高风险，而且首次实现在盐膏层内定向钻井，突破了多项盐下水平井钻井技术瓶颈，探索出“精准动态控压固井”配套技术，大幅度提升了盐膏层固井质量合格率，解决了碳酸盐岩裂缝和溶洞型漏失难题……如今，米桑油田已建成并投产伊拉克最大的油气水电一体化处理终端，投用标准化示范脱气站，铺设逾1500千米油田集输管网。截至2023年底，米桑油田群累计产油已超12亿桶。

　　米桑油田智能化终端天然气处理高级主管乌斯曼·拉贾说：“我的工作职责可以分成两部分，一是确保终端系统的每一个部分都在正常运转，二是通过数据分析和现场考察，努力提升效率、减少污染和浪费。一直以来，伊中双方合作顺畅，致力于实现同一个目标，那就是让米桑油田实现高产稳产，智能化终端就是一个体现。”

　　中海石油伊拉克有限公司副总经理刘晖表示，中方从进入油田作业之初就确立了共商共建共享原则，致力于提升当地技术能力和生产水平，实现共赢发展，“多年来，中企对油田基础设施建设持续加大投入，不仅为油田持续上产稳产提供保障，也为当地可持续发展夯实了基础。”

　　克服安全挑战

　　排雷5.6万多颗

　　米桑油田位于伊拉克与伊朗的边境地带。由于历史原因，该油田区域仍分布着不少地雷，有的深埋地下，有的散落在井筒和井口旁，有的卡在废弃的油气装置中。为排除隐患，工作人员深入实地勘探，一条线一条线地摸清雷区情况、建立排雷数据库，联合排雷承包商成立专门用于处理急迫性排雷工作的专业队伍，并总结出一整套适用于现场情况的清雷作业程序与安全管理体系，在提升现场作业效率的同时，保障雷区作业风险得到有效管控。

　　10多年来，中国海油在米桑油田的排雷区域面积共计约231平方公里，清除地雷及其他未爆物共5.6万多颗，无任何雷区事故发生。中国海油的排雷流程被伊拉克政府引入排雷体系，排雷经验在伊拉克全国推广。

　　排雷工作是助力地区稳定、发展经济的安全屏障。中企通过社区活动，面向雷区周边居民开展安全宣传，发放安全提示。在完成排雷工作的区域，流离失所的家庭得以返回家园，农田逐步恢复耕作，学校和基础设施建设项目稳步推进。

　　如今，排雷工作和油田作业仍在同步开展中。伊拉克环境部负责排雷事务的官员尼布拉斯·马特鲁德表示，中方在过去多年的排雷工作中严格执行了相关标准，体现出高度专业性，伊各方向中方表示感谢。

　　履行社会责任

　　创造4500多个就业岗位

　　当前，伊拉克正全力推进经济重建，希望与国际伙伴加强合作培训更多油气人才，改善经济民生。中企积极履行社会责任。中国海油和米桑石油公司组成中伊联合作业机构，统筹米桑油田运营。联合作业机构不仅保留约1800人的工作岗位，还不断增加当地员工的招聘数量，至今已在当地创造了4500多个就业岗位。同时，中国海油先后投入超2000万美元，组织实施社会贡献项目15个，用于新建和改造当地社区的道路、学校、医院、电网、污水管网等。

　　去年12月赴广州参加高级电潜泵培训的伊拉克学员、现场工程部经理阿里·阿齐兹表示：“中国之行让我们受益匪浅，感谢中企支持我们不断增长才干，希望未来能有更多伊拉克青年到中国交流学习。”参加过生产工程师认证培训的侯赛因·赛义德说：“在培训中，我们与中国伙伴结下友谊。正是得益于中国兄弟的支持，我们正在不断发展。”

　　伊拉克石油部长哈扬表示，感谢中企为伊拉克能源发展作出的突出贡献，希望与中方继续加深在技术创新、人才培养、提升服务等方面的交流与合作。

　　中海石油伊拉克有限公司总经理李锋表示，与各方携手实现互利合作、共同繁荣是公司一贯的经营理念。中企将继续积极参与伊经济重建，助力伊方改善民生、实现可持续发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月04日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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