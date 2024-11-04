本报记者 龚 鸣 孟祥麟

“进博会是发布新产品的绝佳平台。宜家连续七年参加进博会，每年都会推出首发首秀。我们期待通过这一平台为中国消费者带来更多新产品新服务。”宜家中国区总裁兼首席可持续发展官庞安泽在接受本报记者采访时表示，进博会吸引力不断增强，众多公司都在积极抢抓其带来的重要机遇。宜家对中国市场充满信心，希望能更好适应中国市场和消费需求的变化，与中国市场共同成长和繁荣。

庞安泽曾两次参加进博会，对展会规模、现场热度等印象深刻。他认为，进博会“既有广度，又有深度”，企业不仅能与政府、各类机构的专业人士交流，还能与其他公司合作，拓展和巩固伙伴关系。进博会同时提供了与消费者互动的机会。第六届进博会期间，宜家展台迎来了近4万人次访客。庞安泽说，“我非常享受与消费者面对面的交流。在宜家的客户需求调研和产品开发工作中，进博会发挥了重要作用。”

庞安泽说，进博会既是交流互动的场所，也引领着很多创新理念和发展趋势。例如，进博会积极倡导的绿色、环保、可持续理念，也是宜家参展进博会的重要主题之一。本届进博会上，宜家将推出“回购和再售”服务全国首发，消费者可以将符合要求的旧产品卖回，换取和回购价格等值的购物卡。“这一举措契合中国政府推动的消费品以旧换新政策，将激励更多消费者积极参与绿色消费行动。”

“中国在推动全球数字化转型发展中发挥着重要作用。”庞安泽说，在中国，人工智能等新兴技术被广泛应用于各类消费场景，展现出商业创新的可能性。新型消费业态与场景加速涌现，进一步丰富了消费者的购物体验。宜家将在本届进博会上正式启动一项全球首发的创新实践，希望借助进博会持续放大的溢出效应和不断升级的影响力，探索未来零售业的更多可能性。

“对宜家而言，中国是一个极具战略意义的重要市场。”庞安泽介绍，中国是除瑞典以外唯一拥有完整宜家价值链的市场，涉及产品设计、测试、生产、采购、仓储配送、零售、购物中心和数字创新等各个领域。他举例说，宜家经常从中国民众的日常生活方式中汲取灵感，开发出众多产品和解决方案，如新春系列等。类似的创新设计不仅在中国市场受到欢迎，也成功推广到全球各地。

“进入中国市场26年来，我们受益于中国经济发展，也持续助力中国人民打造更美好的日常生活。中国推进高质量发展让我们看到了中国消费市场的巨大潜力。”庞安泽表示，中国持续扩大高水平对外开放，促进各方互利共赢。今年以来，中国开展“消费促进年”活动、实施“放心消费行动”等一系列行动举措，进一步增强了宜家对中国市场的信心。未来，宜家将以更本土化的方式贴近中国消费者，更好满足中国市场多元化需求。

《 人民日报 》（ 2024年11月04日 03 版）

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