本报记者 白元琪

进博会为泰国椰农打开了一扇新的致富大门，促进了中泰香椰贸易的蓬勃发展。

图为位于泰国叻丕府的一家椰子农场。

图为在艾可可公司的工厂内，工人正在对椰子进行分类处理。

以上图片均为本报记者白元琪摄

清晨，泰国中部叻丕府的一处椰园内，熹微的阳光将树影拉得修长。身手敏捷的椰农们手持特制长竿，轻轻划动椰茎，一簇簇椰子落了下来。随着香椰进入收获旺季，泰国叻丕府等主要产区的种植园内一派繁忙景象。

泰国香椰以独特的芳香和甜味而闻名。进博会为泰国椰农打开了一扇新的致富大门，促进了中泰香椰贸易的蓬勃发展。借助进博会等平台，泰国本土品牌NC香椰等一批中小企业在短短几年内迅速跻身行业前列。

泰国副总理普坦表示，进博会为泰国香椰打开了广阔市场，为泰国农业发展增添了新活力。随着泰中经贸合作不断深化，未来将有越来越多的泰国优质农产品进入中国千家万户，丰富中国消费者的餐桌。

小企业圆大梦想

从泰国首都曼谷驱车向西，约两个小时便抵达位于叻丕府的NC香椰公司。在公司创始人、叻丕府工业委员会主席那龙撒的办公室里，半面墙的书架上摆满了各类荣誉证书和奖章。其中最显眼的是一个相框，里面展示着一份中国颁发的知识产权专利证书。

“这是我发明的开椰器。”那龙撒一边指着文件，一边拿起一个椰青向记者展示。“只需向下一按，即可插管饮用，方便极了。这款产品在中国市场很受欢迎。”

2009年，那龙撒创立NC香椰公司。2013年公司进入中国市场，并与中国生鲜电商开展合作。2018年，参加首届进博会让公司走上了发展的“快车道”。

“第一次参加进博会时，我们的展位前人潮涌动，来自世界各地的采购商和消费者络绎不绝。”那龙撒回忆道，“当时，我被进博会的火爆氛围所震撼，更加坚信我们的产品一定能迎来更大市场。”

据统计，首届进博会后，泰国椰青短短一年内就在中国生鲜电商平台上创下近2000万只的销量。第二年，那龙撒带着升级后的椰子水产品再度亮相进博会，销量进一步增长。随后，他与佳农、都乐等水果生产经销商建立合作关系，品牌影响力不断扩大。

“进博会让我们更准确地了解到中国消费者的需求，并根据他们的反馈来调整我们的产品。”那龙撒表示，公司随后推出的罐装椰子水、椰子果冻、椰奶等新品广受好评。“我们扩建了工厂，产能提升了3倍，员工也从最初的20余人增长到400多人。”那龙撒表示，目前，中国是NC香椰公司的最大出口市场，约占出口总量的六至七成，进博会为公司拓展中国市场业务发挥了至关重要的作用，“对我们这样的小企业来说，进博会意味着实现大梦想。”

事业的发展，让NC香椰公司的一些员工也受到鼓励。去年，经理助理潘丕筹备建立了自己的椰子种植园。她说：“得益于进博会带来的市场效应，更多工人及当地居民参与到椰子种植中来，构建了一个互惠互利的产业生态链。”

致富路更加多元

每到周末，坤恩的“欧寇”椰子农场便成了乐园。这里种植有种类丰富的椰子树，还开发了不少新的旅游体验项目，仅鲜椰子冰淇淋就有20多种口味，受到不少消费者青睐。

“最近两年，组团前来的中国游客逐渐增多，农场的生意也越来越好。”坤恩告诉记者，农场还推出了香椰培育体验项目，游客们可以参与有机种植，学习用碎椰壳施料、喷水灌溉等技巧。

“进博会让泰国香椰声名远播，我们椰农也受益匪浅。”坤恩告诉记者，在了解到泰国香椰正日益受到中国消费者欢迎后，自己决定将原来的蔬菜园改成椰子农场。如今，这片郁郁葱葱的椰林为她带来了可观的经济收益。

随着生椰拿铁等椰类饮品的走红，2023年中国市场上椰子水相关团购订单量同比增长300%。“这一市场变化，大大改变了泰国椰农的生产经营状况。”泰国香椰协会秘书长玛仕告诉记者，过去椰农们担心销路不佳，不敢扩大种植规模，“如今，中国市场对椰子产品的需求量稳定增长。椰农们种植椰子的信心更足了。”

香椰生意蓬勃发展，带动了更多产业发展。随着椰子产量快速增长，椰子皮作为一种新型燃料可以更好实现规模化加工。原本种植水稻的纳特在从事椰子皮运输后，两年内收入就翻了一番。他说：“收入增加后，家里的生活条件明显改善，我可以给孩子提供更好的教育条件了。”

产业链提质升级

在叻丕府的一家椰子加工厂，伴随着机器的轰鸣声，一排椰子去皮机正在高速运转：一个个椰子被精准固定、旋转去皮。“从中国引进的先进设备使椰子去皮效率提高了一倍。”艾可可公司副总裁覃绍宇向记者介绍。

在中泰双方紧密合作下，这座两国企业合资的香椰加工基地已实现从原料到成品的全产业链覆盖。“香椰运来后，工人们会进行去茎叶、果皮等初步处理。随后，根据椰子品质分级，进入不同的生产线。”覃绍宇介绍，品相优良的椰子经过清洗、包装后，直接进入冷链运输环节。外表有磕碰的椰子将用于提取椰子水，制成罐装饮品。椰肉也会被充分利用，加工成椰奶等多种产品。

“近年来，在进博会带动下，中泰两国在椰子产业链上的合作不断加深，越来越多中国企业参与到泰国椰子的产业链中。”泰国农业大学教授吉塔婉表示，从最初的椰子采购，到承包工厂、合资建厂，再到如今多元化产品的加工制造，泰国椰子产业链不断提质升级。

椰子市场的扩大，促进上下游产业联动发展。当地一家生产椰子泡沫保护网的小工厂，与艾可可公司签下长期合作合同后，规模扩大了4倍多，成功转型为现代化工厂，并陆续承接其他行业订单。

泰国香椰源源不断地进入中国市场，满足了更多中国消费者对优质农产品的需求，为泰国相关产业发展注入动力。据泰国商业部统计，中国市场是泰国椰子的最主要出口目的地，占出口量的约60%。香椰正成为中泰合作的“友谊果”。

“进博会不仅为泰国香椰等农产品打开了广阔市场，更将中国发展机遇分享给泰国民众，实现了泰中合作互利共赢。”泰国中华总商会主席林楚钦表示，在第六届进博会上，泰国参展商成交额创造了佳绩，充分展现了进博会的巨大商机。期待第七届进博会上，各方继续携手共赢。

（本报泰国叻丕府11月3日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月04日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)