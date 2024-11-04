外国游客在山东烟台所城里历史文化街区体验毛笔书法。

新华社记者 杨 光摄

中国国家移民管理局近日在官网发布的数据显示，第三季度，中国移民管理机构累计查验出入境人员1.6亿人次，同比上升30.1%；中国各口岸入境外国人818.6万人次，同比上升48.8%；其中，通过免签入境488.5万人次，同比上升78.6%。

在北京，截至10月25日晚，北京边检总站今年查验出入境人员超1500万人次，同比增长约104.9%，已超去年全年出入境人员总量。北京边检总站分析称，人员流动加快源于中国免签“朋友圈”持续扩容、便利人员往来措施不断优化。

此外，英国《经济学人》周刊网站近日报道说，有趣、安全且交通便利，中国具备成为亚洲顶级旅游目的地的一切条件。报道还说，外国游客对中国很重要，不仅因为中国享有亚洲顶级旅游目的地的美誉，还因为中国政府正在努力提振经济。2019年，外国游客的消费占中国国内生产总值的0.5%。在中国官员看来，在这方面还有很大的增长空间。

在过去一年里，中国开始允许部分国家的赴华人员享受免签入境政策，即过境不超过15天可免办签证入境。还有几十个国家的赴华旅客可享受144小时过境免签政策。这些措施正在产生效果：今年上半年，超过50%的赴华外籍游客是免签证的。

另据英国《银行家》月刊网站报道说，中国国内的支付市场中，移动支付应用程序占主导。根据中国支付清算协会2023年的一项调查结果，二维码支付在中国的渗透率为92.7%。对于不熟悉移动支付的境外游客来说，付款曾经存在一些困难。

报道说，在中国人民银行推动下，支付应用程序纷纷采取行动，使其服务更加便捷。此前，这些应用程序仅对中国国内银行账户和中国身份证持有者开放。如今，外国游客可以通过将他们的境外银行卡与支付宝绑定进行支付。外国游客现在也可以刷境外银行卡乘坐北京城市轨道交通。

向国际游客开放二维码支付被证明卓有成效。中国官方数据显示，今年上半年，约有500万人次入境游客使用移动支付，同比增长400%。同期的交易笔数达到9000多万，金额达140亿元人民币，同比增长7倍。与此同时，来华的国际游客数量也有所增加。今年前7个月，入境外国人超过1700万人次，同比增长129.9%。

——据新加坡《联合早报》网站报道

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