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希望更多人了解真正的中国（海外声音）

2024年11月04日05:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　深秋时节，北京八达岭长城漫山红叶。
　　新华社记者 陈晔华摄

　　我们有幸生活在一个多元化的世界，这种多元化是我们最大的财富之一。不同文化和地区之间的对话，是一种古老而重要的交流形式。

　　中国向世界传播其丰富的传统文化，展示其历史上积累的文明财富，尽管这并非易事。通过西方媒体的报道，我们可能大概知道一些中国的经济和政治情况，但对中国的悠久历史、令人钦佩的诗歌、伟大的和平主义和务实精神知之甚少。但正是这些元素，深深地融入中国人日常生活的方方面面。

　　因此，世界非常有必要更好地了解中国，特别是中国的文化、社会和传统，以理解“中国特色”的各个方面，以及14亿多中国人是如何在这个国家和平共处的。

　　我们对中国的很多实践知之甚少。例如，中国人如何运用古老智慧来探索知识，并寻找解决当前问题的办法。几千年来，中国人尝试了各种方法来适应自然，他们改良了农作物，还修建了水利工程。中国古代科学主要以经验为基础，旨在通过实际有效的应用来满足人们的需求。

　　我们对中国的和平主义文化知之甚少。例如，郑和下西洋远远早于哥伦布发现新大陆。郑和航海任务的重点是贸易、探险、外交和科学研究。在每次航海中，除了水手外，还有商人、外交官、探险家、医生、科学家和翻译等参与。

　　我们对中国长城的修建也知之甚少。它其实是用于抵御外敌入侵的区域性防御工程，而不是用于发动进攻的工程。

　　我们对中国那些伟大的思想和哲学流派的了解也很有限。例如影响整个亚洲的诸子百家思想。我们尤其需要加深对儒家思想、道家思想以及传入中国后实现本土化的佛教的认识和理解。

　　我认为，与世界分享这些方面的故事非常重要。在探索不同文化时，我们会对多样性和神秘性感兴趣，但也会被相似性和共同点所吸引。就像结识一个人一样，当我们与对方有相似的观点或想法时，建立联系就更加容易。

　　6年前，当我和家人来到中国时，我们对很多事情感到惊讶。和之前的旅行一样，我们试图不带偏见和成见地了解中国，因为我们相信这是真正了解不同文化的唯一途径。

　　我们发现了一个奇妙的国度，一个令人惊叹的国度。它既古老又现代，充满多样性和活力，有些特点与我们的国家大不相同。但我们也惊讶地发现了双方在文化上的相似之处。举例来说，中国人非常重视家庭，而在西班牙，尤其是在我的家乡加利西亚，人们也非常重视家庭。和中国人一样，我们也非常重视美食文化，也很喜欢与家人和朋友在摆满美味佳肴的餐桌旁相聚。

　　这些相似之处可能影响了我们一家对中国的看法，但事实是，我们在这里确实找到了家的感觉。我在几个大洲的多个国家都长期生活过，但中国对我来说仍然像家一样，尽管它与西班牙距离遥远。

　　我之所以分享这些，是因为在我看来，我们应该关注彼此的相似之处，因为这可以成为传播中国文化并探索未知领域的第一步。我希望全世界更多人都能真正了解中国这个伟大国家的真实情况。

　　——据西班牙中国政策观察网站报道，作者为埃菲社北京分社前社长哈维尔·加西亚·费尔南德斯

(责编：牛镛、岳弘彬)

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