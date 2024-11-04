本报记者 张 红

模特在法国巴黎举行的中国楚雄非遗服饰时装展上展示时装。

新华社记者 高 静摄

近年来，中国流行文化在世界舞台上受到关注。通过创造性地融合现代和传统元素，再加上社交媒体和数字平台的影响，中国的网文、网剧、网游以及服饰、音乐和电影等文化产品，正日益得到全球受众的青睐。

海外“圈粉”

据《日本经济新闻》报道，在近期举办的2024东京电玩展上，创梦天地公司自主研发的游戏《卡拉彼丘》受到广泛关注。展区前体验者排起长队，即使要排两个小时，人们依然络绎不绝。据悉，创梦天地已制作该游戏的海外版本，将面向日本和美欧市场发布，还计划增加支持的语言数量。报道称，该公司将中国传统文化和城市风貌融入游戏之中的理念受到欢迎。

近些年，中国以网文、网剧、网游为代表的流行文化乘风“出海”，海外市场反响热烈。

从“现象级IP剧”在泰国、韩国、日本、美国热播，到16部中国网文作品被收录至大英图书馆的中文馆藏书目……具有鲜明中国文化特色的网文小说，凭借想象丰富、故事精彩、代入感强等诸多优势阔步“出海”。中国作家协会发布的《2023中国网络文学蓝皮书》显示，2023年网络文学海外市场规模超40亿元，海外活跃用户总数近2亿人，其中“Z世代”占80%，覆盖全球大部分国家和地区。截至2023年末，各海外网文平台培养海外本土作者近百万人，创作海外原创作品150余万部。

美国之音电台网站报道注意到中国“短剧出海”的新趋势。报道指出，2021年中国小程序短剧问世。大约在2022年，中国短剧开始探索海外市场。2022年8月到2024年6月期间，超过100款短剧应用在海外市场活跃，累计下载量达到1.48亿次，内购收入达2.52亿美元。美国“感应塔”数据分析公司不久前公布的《2024年短剧“出海”市场洞察》报告也显示，近一年中国短剧“出海”热度骤增。

8月底，被国内玩家期待已久的国产游戏《黑神话：悟空》正式上线，引发英国《经济学人》周刊、彭博新闻社、埃菲社、墨西哥阿兹特克电视台、新加坡《联合早报》等多家外媒关注。该游戏发售首日迅速引发热议，登顶Steam、WeGame等多个平台的多国销量榜首。该游戏在开启预售的第二天，就登顶Steam全球热销榜。

巴基斯坦《星期五时报》周刊网站文章还关注到，在亚洲各地，尤其是越南、马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、菲律宾、斯里兰卡和柬埔寨，中国电视剧经常被播放和下载；华语流行音乐持续在亚洲各地“圈粉”；中国时尚品牌也逐渐获得认可，主打天然和传统中国成分的完美日记和花西子等中国化妆品公司，在海外美容行业的知名度越来越高。该文章指出，从广受好评的电影到TikTok上的热门音乐，中国流行文化的普及进一步增强了中国的文化软实力。

流行背后

巴基斯坦《星期五时报》周刊网站文章分析指出，通过创造性地融合现代和传统元素，再加上社交媒体和数字平台的影响，中国在世界文化中占据了独特地位。这是因为其他国家民众越来越能够接受中国的文化观、美学思想。文章举例指出，中国电视剧展示了民族自豪感和文化认同感，强调中国传统文化价值观，这引起中国和其他具有类似文化渊源的东亚国家年轻人的共鸣。TikTok等社交媒体平台的出现和普及则开辟了交流的新渠道。

中国国产游戏《黑神话：悟空》的出现引发外媒对其成功原因的探究。有分析指出，通过重新审视自己的文化传统，认识到它的美感和价值，中国文化产业的开发者已经意识到，他们的秘密武器就藏在本国传统文化中。《印度时报》网站报道指出，这款游戏成功背后，是它成熟运用了西方游戏工业技术，还呈现了饱含中式审美、文化的中国故事。英国《经济学人》周刊网站报道称，《黑神话：悟空》的开发者研究了书籍和历史材料，创造了一个还原《西游记》场景的游戏世界。这个过程花了6年，但努力得到了回报。墨西哥阿兹特克电视台网站报道认为，《黑神话：悟空》的成功得益于精彩的画面、引人入胜的故事和扎实的游戏性。

伴随着人工智能新技术浪潮和全球IP产业链的发展，网络文学多形态输出空间巨大，快节奏、强情感的中国作品能够引起海外读者共鸣。在澳大利亚，畅销前5名的网文应用中有4个来自中国；在俄罗斯的网络文学翻译平台中，数量最多和最受欢迎的都是中国网络小说；在南美洲，网络文学企业分别开发了面向巴西、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚等国家的应用软件；在中东和非洲地区，中国网文成为文化交流的生力军。

中国微短剧在海外迅速找到市场，翻译功不可没。英国《经济学人》杂志曾发文称，“改编自中国文学的短剧应用程序在美国大受欢迎，这种趋势表明中国文化产品能够很好地被翻译给西方观众”。

外媒关注到，中国政府对流行文化“出海”提供了一系列支持政策。例如，2022年7月，商务部等27个部门出台《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，提出了包括“大力发展数字文化贸易”“加强国家文化出口基地建设”“加强国际化品牌建设”等在内的28项具体任务举措。

勃勃生机

彭博新闻社网站报道指出，《黑神话：悟空》的成功带来一个显而易见的结论：中国的人才以及神话和历史，足以支撑自己的创意产业。报道认为，《黑神话：悟空》的经验至少会使中国游戏开发者更有信心从内部寻找灵感，因为没有人比中国人更适合把中国的神话传说转化为可供消遣的娱乐产品。

埃菲社评论说，中国已经乘上电子游戏《黑神话：悟空》的成功浪潮，该游戏成为中国软实力的催化剂，在世界各地玩家中传播其传统文化。该社评论说，这款游戏的成功让世界各地的人们欣赏到了中国传统文化，激发了人们对中国古典文学作品《西游记》的兴趣，很多玩家都在努力理解小说的每一个细节。而且，这款游戏通过其中的配乐、风景和建筑提供了一次体验中国文化之美的旅程。

目前，中国文化产品“出海”形式更加多样，内容更加丰富，展现勃勃生机。

据《俄罗斯报》网站报道，中国电影节近日在俄罗斯开幕。俄罗斯4个城市免费放映多部中国影片。据法新社报道，近日，2024年中法时装周在巴黎中国文化中心举行了周文化服饰秀，展现了古老周文化的丰富。据新加坡《联合早报》网站报道，中国江苏大剧院原创的民族舞剧《红楼梦》9月在新加坡滨海艺术中心开启海外巡演首站。一群风华正茂的年轻舞者，用舞蹈语汇、中式美学，再造“大观园”幻美盛境，以当代视角解读中国经典文学巨著，让古典文学焕发青春光彩。英国《泰晤士报》刊登文章，报道了舞剧《咏春》在观众中引起的热烈反响。

如今，越来越多中国游戏公司将目光投向海外市场。据《日本经济新闻》报道，除了《卡拉彼丘》之外，创梦天地公司还在开发其他新游戏，计划在两年内大幅提升海外销售额占比。

中国网文小说在国际市场已经有了一定的长期读者群，这让许多投资人对网文改编短剧出海这一赛道充满期待。媒体引用业内人士分析指出，中国短剧应用程序的海外市场仍处于迅速增长的“爆发期”，持续吸引着各方目光。

正如巴基斯坦《星期五时报》周刊网站指出的，虽然中国流行文化在“出海”的道路上仍然存在障碍，包括语言挑战、文化差异和地缘政治动荡等，但相信随着中国和外国文化界人士之间的合作越来越多，中国流行文化的受欢迎程度将继续增长。

(责编：牛镛、岳弘彬)