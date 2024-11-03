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构建高水平社会主义市场经济体制的中国与世界——第90次中国改革国际论坛召开

2024年11月03日16:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网海口11月3日电 （记者苑基荣）为学习贯彻党的二十届三中全会精神，以进一步全面深化改革推进中国式现代化，11月2日，中国（海南）改革发展研究院、中国日报社、中国公共外交协会联合主办的“构建高水平社会主义市场经济体制的中国与世界——第90次中国改革国际论坛”在海南海口正式开幕。来自32个省、市、自治区、特别行政区的政府、高校、科研机构、企业和媒体代表以及24个国家和国际组织、使领馆代表参加本次国际论坛。

海南省人民政府省长刘小明在开幕式上表示，当前，海南正在以进一步全面深化改革促进更高水平开放，以更高水平开放促进海南经济社会高质量发展，努力在构建更高水平开放型经济新体制上走在前列、争当示范。

本次国际论坛开设2场全体大会，讨论“构建高水平社会主义市场经济体制”与“稳步扩大制度型开放”，还将举办“构建高水平社会主义市场经济体制的重大任务”“深化宏观经济体制改革”“美国大选后的大国关系走势”“RCEP：引领区域经济新未来”“坚持和落实‘两个毫不动摇’”等专题论坛，邀请国内外高层次专家学者进行深入研讨，为进一步全面深化改革开放建言献策。本次论坛得到椰树集团、海南自由贸易港研究院、海南改革发展研究基金会的支持。

(责编：艾雯、吴成良)

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