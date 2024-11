人民网约翰内斯堡11月2日电 (张茜)当地时间11月1日,奇瑞南非公司在约翰内斯堡举办了全新Tiggo Cross车型发布会。

奇瑞国际南非子公司常务副总经理刘赟发言。人民网 张茜摄

奇瑞国际南非子公司常务副总经理刘赟表示,Tiggo Cross的推出不仅丰富了奇瑞的产品线,更是奇瑞对市场需求深刻理解的体现。未来,奇瑞南非公司将继续推出更多符合市场需求的高质量产品,为南非汽车市场的繁荣发展贡献力量。

奇瑞南非公司全国市场经理维伦·彼得森发言。人民网 张茜摄

奇瑞南非公司全国市场经理维伦·彼得森表示,作为SUV系列的杰出新作,全新Tiggo Cross车型凭借创新设计、尖端技术和先进安全功能,充分展现了奇瑞品牌的精髓,为消费者带来高级配置、卓越品质和超凡价值。

捐赠合影。奇瑞国际南非子公司提供

本次发布会适逢奇瑞进入南非市场三周年,公司宣布启动“奇瑞基金会”(Chery Foundation)公益项目,并注入100万兰特作为启动资金。奇瑞南非公司还宣布,未来每售出一辆奇瑞汽车,就向该基金会捐赠150兰特,以支持公益事业。该基金会将专注于教育、环境保护和社会公益。发布会上还举行了捐赠仪式,奇瑞回顾了与联合国儿童基金会(UNICEF)合作的成果。

Samurai Farai和其汽车喷绘作品。人民网 张茜摄

发布会上,南非知名当代艺术家Samurai Farai展示了汽车喷绘作品。Samurai Farai以“适合每一类人(For every kind of you)”为理念,运用鲜明且富有冲击力的色彩,勾勒出一幅幅形态各异的人类面孔。每个人都能在喷绘中找到自己的影子,呼应Tiggo Cross产品的传播标语:“无论哪种你,皆为你而来”(For every kind of you)。这些面孔不仅各具特色,更蕴含了深厚的文化内涵,凸显了南非文化的多元性与包容性。

(责编:艾雯、吴成良)