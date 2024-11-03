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奇瑞全新Tiggo Cross车型正式亮相南非

2024年11月03日16:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡11月2日电 （张茜）当地时间11月1日，奇瑞南非公司在约翰内斯堡举办了全新Tiggo Cross车型发布会。

奇瑞国际南非子公司常务副总经理刘赟发言。人民网 张茜摄

奇瑞国际南非子公司常务副总经理刘赟发言。人民网 张茜摄

奇瑞国际南非子公司常务副总经理刘赟表示，Tiggo Cross的推出不仅丰富了奇瑞的产品线，更是奇瑞对市场需求深刻理解的体现。未来，奇瑞南非公司将继续推出更多符合市场需求的高质量产品，为南非汽车市场的繁荣发展贡献力量。

奇瑞南非公司全国市场经理维伦·彼得森发言。人民网 张茜摄

奇瑞南非公司全国市场经理维伦·彼得森发言。人民网 张茜摄

奇瑞南非公司全国市场经理维伦·彼得森表示，作为SUV系列的杰出新作，全新Tiggo Cross车型凭借创新设计、尖端技术和先进安全功能，充分展现了奇瑞品牌的精髓，为消费者带来高级配置、卓越品质和超凡价值。

捐赠合影。奇瑞国际南非子公司提供

捐赠合影。奇瑞国际南非子公司提供

本次发布会适逢奇瑞进入南非市场三周年，公司宣布启动“奇瑞基金会”（Chery Foundation）公益项目，并注入100万兰特作为启动资金。奇瑞南非公司还宣布，未来每售出一辆奇瑞汽车，就向该基金会捐赠150兰特，以支持公益事业。该基金会将专注于教育、环境保护和社会公益。发布会上还举行了捐赠仪式，奇瑞回顾了与联合国儿童基金会（UNICEF）合作的成果。

Samurai Farai和其汽车喷绘作品。人民网 张茜摄

Samurai Farai和其汽车喷绘作品。人民网 张茜摄

发布会上，南非知名当代艺术家Samurai Farai展示了汽车喷绘作品。Samurai Farai以“适合每一类人（For every kind of you）”为理念，运用鲜明且富有冲击力的色彩，勾勒出一幅幅形态各异的人类面孔。每个人都能在喷绘中找到自己的影子，呼应Tiggo Cross产品的传播标语：“无论哪种你，皆为你而来”（For every kind of you）。这些面孔不仅各具特色，更蕴含了深厚的文化内涵，凸显了南非文化的多元性与包容性。

(责编：艾雯、吴成良)

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