国际问题观察员 章思远

近日，美国中情局（CIA）这个臭名昭著的情报机构通过网站和社交媒体，发布所谓“安全联系中情局”的中文、朝鲜语、波斯语视频，鼓动中国以及其他国家民众与其联系并提供“中情局感兴趣的信息”。这种招募间谍的方式令人瞠目结舌，不仅是对中国的挑衅，更是对国际秩序的公然践踏。

视频中，中情局赤裸裸地表示“最了解自身安全情况的是您自己”“您可能会受到情报部门的监控”“我们会评估筛选感兴趣的信息”，并且“可能不会回复”。显而易见，中情局感兴趣的是情报的价值，而不是所谓“线人”的安全。冒着巨大风险与美中情局联系，却极有可能不会被接纳，即使联系上了，自身价值被吃干榨尽后也会被无情抛弃，最终身败名裂。网友们嘲讽中情局的做法是“有枣没枣打三竿”“空手套白狼”。

美国对华渗透和情报搜集从新中国成立初就开始了。上世纪50年代，中情局训练、资助西藏分裂势力，支持叛乱分子武装暴动，对抗中央政府；在新疆豢养大批间谍和政治土匪，为其提供资金和武器；朝鲜战争期间，向中国东北地区空投间谍人员，企图刺探情报。结果无一例外以失败告终。

近年来，为配合推进美国政府的遏华战略，中情局成立了“中国任务中心”，将过去两年对华工作预算增加一倍多，加大力度招聘培训会讲中文的雇员；组建特工小组，利用虚假网络身份散播关于中国政府的负面信息，引导对华认知战；利用技术手段对中国要害部门发起体系化、智能化、隐蔽化的网络攻击；贴靠、策反中国留学生、访问学者、军工企业人员，培养反华代理人。中情局试图将对抗中国拓展到每个角落，但令他们没想到的是，中国国家安全部门依法亮剑，让中情局在华间谍网络遭遇“毁灭性失败”，情报搜集工作瘫痪多年。

当然，美国人不会甘心失败。2023年7月，美方公开宣称“美在华情报网络重建已取得进展”，但打脸来得很快。仅仅一个月内，中国安全机关就公布破获了两起中情局间谍案，直接曝光美方情报人员姓名、职务，详细介绍了其拉拢策反中国要害部门人员的伎俩。这或许也可以解释中情局公开招募的原因。通常情况下，情报机构更倾向于通过秘密途径发展线人，公开招揽间谍与其说是情报战术的“升级”，不如说是情报战受挫后的“黔驴技穷”，反映了美国情报界的焦虑、无助和无奈。

一面对华大搞间谍活动，一面又把脏水泼向中国，制造对中国的误解和敌视，这是美国的惯用伎俩。美国此前称中国产港口起重机可能实施间谍活动，甚至指责来自中国的冰箱、行李安检机和电力变压器等都存在“国安风险”，却拿不出任何实质证据。今年8月，美国的《国家反间谍战略》更是将中国列为“最重大的情报威胁”，渲染所谓中国“间谍威胁”，可谓是将贼喊捉贼演绎到了极致。美国还不断散布中国修订《反间谍法》是“泛化国家安全”“恶化营商环境”等谬论，大肆抹黑中国正当防卫之举。美国绝口不提的是，早在1917年美国就出台了《反间谍法》，此后10余次修改反间谍相关法律制度，将国家安全建成了“铜墙铁壁”。美国这种“应激反应”，再次暴露出其虚伪本质和双重标准。这也恰恰说明，中国修订《反间谍法》是切断美对华窃密渠道的及时、必要之举，打到了美国的痛处。

各国都有合理的国家安全关切。面对美国不遗余力对华搞间谍窃密，中国应该用强有力的行动告诉美国，一国的安全不能建立在他国的不安全上，中国会坚定捍卫国家主权和安全，坚决应对任何形式的挑战，绝不会被中情局的挑衅吓倒，更不可能让美国的情报窃密和渗透得逞。美国对中国公开招募间谍必将以失败告终。

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