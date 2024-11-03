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现场直击丨洪灾过后，西班牙民众携手渡难关

2024年11月03日15:42 | 来源：新华网
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新华社西班牙古铁尔11月3日电 现场直击丨洪灾过后，西班牙民众携手渡难关

新华社记者孟鼎博

在西班牙巴伦西亚自治区古铁尔镇，大街小巷到处可见洪水过后留下的淤泥。满身泥水的当地居民和救援人员中，有的清扫街道，有的整理店铺，还有人清理垃圾和杂物，大家都在努力恢复被洪水破坏的家园。

受强降雨影响，西班牙东南部过去几天遭遇数十年来最严重洪灾。记者2日赶到巴伦西亚自治区时，当地多数城镇的洪水刚刚退去。在受灾严重的古铁尔镇，记者在一个加油站旁看到周边空地上停满前来支援的车辆，加油站餐厅里坐满了稍作休息的人。

当地居民豪尔赫向记者讲起洪水袭来时的情景：“虽然大家几天前都收到了预警，但都没太在意，只有学校及时宣布了停课。降雨量实在太大了，雨水涌入河流并迅速引发汹涌的洪水，吞没了大片街道和房屋。”

西班牙首相桑切斯2日在电视讲话中说，本次洪灾是欧洲本世纪以来致死人数第二多的洪灾，已导致211人死亡。

在古铁尔镇中心的主街上，一辆辆水罐车不断用清水冲洗街道，人们用扫帚推走泥水。正在擦拭路牌的本地居民圣地亚哥告诉记者，洪水毁坏了他的新车，生活也受到严重影响，但这并不影响他走上街头，与大家一起恢复家园。

圣地亚哥家隔壁是一家商店。旅居瑞士的伊内丝在商店前用水清洗着从泥浆中挖出的葡萄酒。“新鲜‘出土’的西班牙酒！来一瓶吧！”她幽默地说。伊内丝几天前还在瑞士，听闻家乡受灾后立刻赶回来，帮助朋友抢救店铺和酒窖。“可能我一个人做不了很多，但我的家乡有千千万万的人，大家一起努力。”

从首都马德里特意赶来的埃娃在镇中心支起一个摊位，为当地居民发放自己带来以及社会捐助的饮用水、糕点等物资。当记者问起后续安排时，埃娃遗憾地说，因为要赶回马德里上班，无法在此停留太久，但之后会有人继续她的工作。

日头西沉，金色的阳光洒向街道上那些忙碌的身影。人们在工作间隙不忘开个玩笑，仿佛坏天气和灾难不曾来过。

此时，河畔传来祝福生日的歌声。歌声来自一群从周边地区赶来支援的志愿者，他们正在为寿星玛丽亚送上祝福。刚刚结束工作，玛丽亚身上还满是泥点。她对记者说：“能够帮助受灾的人尽快回家，就是最好的生日礼物。”

(责编：艾雯、张悦)

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