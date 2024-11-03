人民网开罗11月2日电 （记者沈小晓）当地时间10月31日下午，中国建筑在埃及阿拉曼新城超高综合体项目（以下简称“阿拉曼新城项目”）现场举行标志塔主体结构封顶仪式。中国住房和城乡建设部部长倪虹，埃及住房部部长谢里夫·谢尔比尼、副部长赛义德·伊斯梅尔，中国中国驻亚历山大总领事杨易，中建集团总经理文兵等嘉宾出席活动。

谢里夫·谢尔比尼表示，标志塔的顺利封顶是两国共同努力的结晶，阿拉曼新城项目是埃及现代化建设的重要里程碑，期待双方继续深化合作，共同推动项目建设提质增速，助力埃及2030愿景的实现。

杨易指出，今年是“中埃伙伴年”和两国建立全面战略伙伴关系10周年，本次封顶仪式的顺利举行表明双方在城市建设、城市可持续发展和改善人居环境等方面的合作正进一步深化。他表示，中国驻埃及使领馆将继续推动和服务两国加强交流，巩固互信，深化务实合作，高质量共建“一带一路”，助力双边关系朝着构建面向新时代的中埃命运共同体目标持续迈进。

文兵代表中国建筑对中埃各方的长期支持表示感谢，向奋战在一线的中埃建设者们致以崇高敬意。他介绍了阿拉曼新城项目的重大意义，并总结了中国建筑在引入先进技术、推动产能共享等方面的成果。他表示，中国建筑将以标志塔封顶为新起点，进一步加强科技创新成果应用，全力推进后续建设工作；坚持高标准施工，力争打造精品工程、标杆工程；积极融入埃及经济社会发展，做好中埃文化交流的桥梁，不断促进中埃人文交流和属地人才培养，为中埃友谊贡献新的力量。

阿拉曼新城位于埃及北部地中海沿岸，距亚历山大以西100公里，是埃及政府2030规划中的重要战略城市之一，未来将建成埃及“夏都”，成为集文化、服务业和旅游业于一体的北部海岸中心。由中国建筑承建的阿拉曼新城超高综合体项目是该新城建设的起点与中心，项目包括设计和建造4栋超高层住宅楼和1栋标志塔。今年1月，4栋住宅楼相继封顶，此次标志塔封顶的顺利完成，标志着项目实现全面封顶，正式迈入高质量履约新阶段。

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