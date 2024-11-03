新华社北京11月3日电 外交部发言人毛宁3日宣布：第七届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。应国务院总理李强邀请，马来西亚总理安瓦尔、乌兹别克斯坦总理阿里波夫、斯洛伐克总理菲佐、哈萨克斯坦总理别克捷诺夫、蒙古国总理奥云额尔登、塞尔维亚总理武切维奇等外国领导人将出席进博会开幕式及相关活动。

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