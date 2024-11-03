新华社莫斯科11月3日电 专访：进博会是实实在在的开放与机遇——访俄罗斯出口中心总经理韦罗妮卡·尼基申娜

新华社记者张继业 陈雪扬

第七届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。俄罗斯出口中心总经理韦罗妮卡·尼基申娜日前接受新华社记者专访时表示，对于俄罗斯生产商和出口商来说，进博会是展示本国产品、结识中国买家、获得长期成规模订单的绝佳机会。这种实实在在开放市场的机遇，是对外国出口商探索中国市场最强有力的鼓励。

尼基申娜说，自2018年首届进博会以来，俄罗斯出口中心始终积极组织和支持本国企业参加进博会，相关工作已成为俄罗斯出口中心贯穿全年的常态化工作。

“我们看到俄中两国企业深化贸易合作的意愿不断增强。”尼基申娜说。

据尼基申娜介绍，今年俄罗斯参展企业将为中国消费者和经销商带来多元化的“俄罗斯制造”产品。除糖果、巧克力、黄油、酒和饮料外，企业还将重点展示化妆品、营养补充剂、医疗产品、日化用品，以及数字产品和工业生产领域的高新技术解决方案等。

尼基申娜表示，俄罗斯出口中心正汇总中国经销商、俄罗斯参展外贸物流和出口服务企业的需求，计划借进博会举办一系列商务会谈和产品路演。“这种面对面的商务会谈非常高效，俄中企业对接意愿强烈，相信‘俄罗斯制造’会给中国消费者带来惊喜。”

她说，俄中贸易仍有挖掘潜力。今年有很多俄罗斯企业第一次参加进博会，需进一步把脉中国消费者喜好和需求。俄罗斯企业注意到，中国经销商和消费者对俄初级农产品和深加工农产品均表现出浓厚兴趣。“俄企业将充分利用进博会平台做好产品推广，寻找规模较大的合作伙伴，并建立长期贸易合作”。

尼基申娜说，部分国家陷入贸易保护主义泥淖之际，中国在全世界树立了维护多边主义和自由贸易的榜样，是真正公平开放市场的典范。

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