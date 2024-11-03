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西班牙政府将派万人赴洪灾地区救援

2024年11月03日13:35 | 来源：新华网
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新华社北京11月3日电 西班牙首相佩德罗·桑切斯2日说，该国东南部严重洪灾已导致211人死亡，政府将增派一万名军人和警察前往灾区救援。

桑切斯当天在电视讲话中说，西班牙遭遇的本次洪灾是欧洲本世纪以来致死人数第二多的洪灾，政府应重灾区巴伦西亚自治区官员请求，将增派5000名军人前往灾区救援，同时还将另派5000名警察和国民警卫队人员前往灾区。

11月1日，在西班牙巴伦西亚省，车辆进行清理工作。新华社发（巴勃罗·莫拉诺摄）

11月1日，在西班牙巴伦西亚省，车辆进行清理工作。新华社发（巴勃罗·莫拉诺摄）

11月1日，在西班牙巴伦西亚省，人们在街道上进行清理工作。新华社发（巴勃罗·莫拉诺摄）

11月1日，在西班牙巴伦西亚省，人们在街道上进行清理工作。新华社发（巴勃罗·莫拉诺摄）

受地中海强风暴影响，西班牙自10月29日起降下暴雨，引发严重洪灾。洪水所到之处桥梁垮塌、车辆倾覆、农田被淹、村庄被淤泥覆盖。多家媒体报道，这是西班牙数十年来致死人数最多的洪灾。

巴伦西亚自治区是受灾最严重地区，已有超过200人死亡。西班牙政府先前派遣上千人前往该地区救灾。由于通信设施受损严重，目前仍有数十人下落不明。

西班牙内政大臣费尔南多·格兰德-马拉斯卡·戈麦斯1日说，本次洪灾导致的死亡人数可能进一步上升。不过，据媒体推测，随着通信逐步恢复，失联人数可能下降。（郑昊宁）

(责编：艾雯、张悦)

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