人民网莫斯科11月2日电 （记者隋鑫）11月1日，“白俄罗斯中国电影日”开幕式在明斯克胜利影院举行，中国驻白俄罗斯大使张汶川、中国国家电影局常务副局长毛羽、白俄罗斯文化部第一副部长格罗马达出席并致辞，开幕影片《三大队》导演戴墨、主演张译及白社会各界代表、驻白使节、在白华侨华人、留学生等近200人参加。

毛羽在致辞中表示，中国和白俄罗斯在电影方面都有着光荣和悠久的传统。自1905年中国第一部电影诞生以来，电影逐渐成为中国人民喜闻乐见的文化娱乐方式，成为展示中国社会发展变化，展现中国人民精神面貌，弘扬中华优秀传统文化的重要艺术形式。中国是全球第二大电影市场，白俄罗斯电影佳作也深受中国观众喜爱。中方欢迎白方明年赴华参加“上合组织国家电影节”，希望电影成为增进两国人民相互了解的窗口和推动两国文明互鉴的桥梁纽带。

张汶川高度评价中白两国电影事业发展成就并表示，中白电影领域合作交流不断拓展两国人民对彼此社会与文化的认知。多部白俄罗斯影片走进中国，中国电影展、中国电影周、电影日等活动也深受白俄罗斯观众欢迎。中白电影交流合作将为促进两国文化交流互鉴、落实全球文明倡议、推动构建人类命运共同体注入正能量。

格罗马达在致辞中表示，白中各领域合作蓬勃发展。中方高级别代表团来白举办“中国电影日”并出席第三十届明斯克国际电影节，白方倍感荣幸。今年明斯克国际电影节收到全球124个国家的3405部参展电影，创历年之最。白方衷心祝愿中国参展电影取得好成绩。

本次“白俄罗斯中国电影日”活动由中国国家电影局、中国驻白俄罗斯大使馆及白俄罗斯文化部主办，明斯克中国文化中心和中国电影资料馆承办，期间将展映《三大队》《人生大事》《热辣滚烫》《龙马精神》四部优秀国产电影。

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