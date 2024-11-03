人民网阿布贾11月2日电 （记者姜宣）当地时间10月31日，由尼日利亚中国文化中心主办，四达时代集团尼日利亚公司承办的“中非好伙伴——2024年中国影视作品尼日利亚展播月活动”开幕式在尼日利亚首都阿布贾举办。中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴，尼日利亚国家广播委员会总干事艾博布，尼日利亚联邦艺术文化旅游和创意经济部国际文化关系司司长赞拿布、尼日利亚国家电视台总经理阿德考耶，四达时代集团尼日利亚公司首席执行官王晋出席了活动。

中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴致辞。尼日利亚中国文化中心供图

杨建兴表示，本次活动是落实中非合作论坛北京峰会和中尼两国元首会晤关于加强中尼人文交流的具体举措，通过电影、电视和纪录片等视觉影像，向尼方各界民众展示中华文化和当代中国经济社会发展成就，促进中尼两国文明互鉴、民心相通。尼日利亚是文化大国，电影业发达，有“诺莱坞”的美誉。希望以此次影视作品展播月为契机，进一步加强两国在影视等文化创意产业领域交流与合作，促进在全球文化市场更多发出全球南方国家的声音。

四达时代集团尼日利亚公司首席执行官王晋讲话。人民网记者 姜宣摄

尼方嘉宾纷纷表示，本次展播月活动将为两国艺术家和影视制作人提供良好的交流平台，希望两国在文化创意产业领域有更多的交流与合作，不断促进两国人民之间的友谊和两国的繁荣发展。

影视展播月宣传海报。尼日利亚中国文化中心供图

开幕式上播放了展播月活动预告短片，到场尼日利亚观众纷纷表示，精彩作品让人充满期待。剪彩仪式结束后，主办方还为观众们带来了中尼歌曲和舞蹈，演员们的精湛演技赢得了观众们的阵阵掌声。

嘉宾们为影视展播月活动剪彩。人民网记者 姜宣摄

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