人民网曼谷11月3日电 （记者白元琪）11月2日下午，泰国华文教师公会与泰国格乐大学联合举办的中泰双学位硕士班开班仪式在泰国曼谷格乐大学举行。泰国格乐大学理事长王长明、泰国华文教师公会主席罗铁英、北京语言大学副校长张宝钧等嘉宾出席仪式并致辞。

泰国格乐大学理事长王长明致辞。主办方供图

此次硕士班项目由泰国格乐大学提供价值500万泰铢的奖学金，面向在泰国从事华文教育工作的十名优秀泰国籍教师。师资队伍由泰国格乐大学中国语言文化学院与北京语言大学曼谷学院的优秀教师共同组成，为学员提供高质量的中文教学。

开班仪式上，与会嘉宾一致认为，华文教育在促进中泰两国人民之间的交流与合作中发挥着不可替代的作用。通过培养本土化的华文教师队伍，能够更好地满足泰国社会对华文教育的需求，推动中泰人文交流深入发展。

泰国华文教师公会主席罗铁英致辞。主办方供图

据悉，在今年的泰国华文教师公会成立45周年联欢大会暨泰国华文教师终身成就奖表彰仪式上，泰国前外长、现任泰国格乐大学校长杨金泉与中国驻泰国大使韩志强共同开启了支持泰国华文教育事业的公益项目，中泰双学位硕士班的开办正是这一项目的具体体现。

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